PSOE critica que Junta "se ha desentendido" de las políticas para empleo joven en Málaga y Andalucía

Durante una reunión telemática junto a la secretaria general de Juventudes Socialistas de Málaga, Ana Villajero, ha destacado que esta falta de medios para permitir la integración laboral de los y las jóvenes de la provincia, "se suma a la lucha política interna que mantiene Cs mientras recorta las subvenciones a los ayuntamientos en políticas activas de juventud", ha lamentado.

Esta posición, defiende, "contrasta con el aumento de las becas impulsado por el Ejecutivo central tanto en los presupuestos generales del Estado y en la nueva Ley de Educación". Mientras, añade, "Moreno se ha desentendido por completo de nuestra generación de jóvenes".

Así, para Ruiz Espejo, el Ejecutivo andaluz ha dilapidado todo lo que el anterior gobierno socialista en la Junta había hecho en cuanto a políticas de juventud, más si cabe en un año marcado por la crisis derivada del coronavirus.

Desde el PSOE recuerdan que "solo el 29 por ciento tienen un empleo en Andalucía, se ha congelado el presupuesto del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y se han recortado las subvenciones a los ayuntamientos y a las asociaciones juveniles". Asimismo alertan de la complicada situación de los jóvenes para continuar con la formación y el acceso al empleo.

Por su parte, Ana Villarejo, ha advertido que los jóvenes socialistas "no solo estamos en contra de estos recortes, sino que queremos que el IAJ sea el que realmente luche por las políticas para nosotros, porque hasta el día de hoy no lo están haciendo. No podemos permitir que el coste social de la crisis del COVID-19 vaya otra vez dirigido a los proyectos profesionales y personales de la juventud andaluza".

En este sentido, ha recordado que "cada euro invertido en juventud es un euro invertido en futuro, deje de mirar para otro lado y ponga soluciones a este problema en lo alto de la mesa", afirmado, al tiempo que ha detallado que "sólo un 17 por ciento de los jóvenes andaluces pueden emanciparse".

"La mayor parte de los contratos realizados a jóvenes son contratos temporales, por lo tanto, tampoco tienen estabilidad económica para poder desarrollar los proyectos tanto personales como profesionales en la vida. El joven ve de una manera diferente y ayuda a mirar más allá o desde un ángulo distinto, hemos crecido con la digitalización, por lo que tenemos mucha formación para seguir enriqueciendo a Andalucía, por eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo el PP nos da de lado", ha concluido.