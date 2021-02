Sancionat un home per intentar saltar-se el tancament perimetral d'Alacant per a tindre relacions sexuals

Segons han informat a Europa Press fonts policials, els fets van ocórrer diumenge passat, quan un control policial situat en l'accés a la ciutat per l'avinguda d'Elx, va interceptar un autobús procedent de Múrcia, en el qual viatjava l'home que va resultar sancionat.

Aquesta persona, després de ser preguntada pels agents sobre els motius pels quals havia viatjat a Alacant, va contestar que "portava un mes sense veure a la seua parella" i que s'havia traslladat amb la intenció de "mantindre relacions sexuals".

En ser informat pels efectius sobre que no complia amb els requisits per a saltar-se les restriccions -Alacant està afectat per un tancament perimetral els caps de setmana com a mesura sanitària per a frenar l'expansió de la covid-19- l'home va aportar una retallada de periòdic que arreplegava que el sexe era "una necessitat bàsica" i, per tant, sí era una "excepció".

"El sexe és una necessitat bàsica per a l'ésser humà, tant com el menjar", va argumentar l'home, a qui els agents van informar de la interposició de la sanció i li van obligar a baixar de l'autobús per a tornar a Múrcia.