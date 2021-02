FGV invertirá 235 millones de euros hasta 2023 en un plan para mejorar las frecuencias de metro y tranvía

El plan permitirá disminuir el tiempo de paso de todos los tramos de red de Metrovalencia, donde en general "se incrementarán un 25% las frecuencias en días laborables", ha resaltado el conseller.

Asimismo, se mejorará la frecuencia y conectividad de barrios como Orriols y Cabanyal-Canyamelar, donde las frecuencias pasarán de 20 minutos y pasaran a ser de 7,5. También se reducirá el tiempo de paso por Paterna, Santa Rita, Fuente del Jarro, La Canyada, La Vallesa, Entrepins, El Clot, Montesol y L'Eliana, que bajará de los 30 minutos actuales a 12 minutos.

También la aumentará de forma notoria la frecuencia de paso de Torrent a Picassent, que pasará de un intervalo de 45 minutos a 18 minutos. La línea que une València y Castellón tendrá una frecuencia mayor, de modo que habrá tren cada 36 minutos y no cada 45 minutos como ahora y las que pasan por Llíria, Bétera y Riba-roja tendrán una frecuencia de 24 minutos frente a los 30 de ahora.

Así lo ha resaltado el conseller Arcadi España durante la presentación telemática que ha hecho del plan, acompañado por el director de Explotación de FGV, Tomás Cebrián; el responsable del Área de Clientes, Accesibilidad y Desarrollo de FGV, Raul Castelblanque; y la directora gerente de FGV, Anaïs Menguzzato.

El titular de Movilidad ha explicado que actualmente FGV funcional al 100% de su capacidad pero "con este programa de mejoras se disminuirán los tiempos de paso de circulación en todos los tramos de la red, dando respuesta a demandas históricas de las personas usuarias de Metrovalencia".

Con estas actuaciones, "se aumentará la capacidad de transporte y se da un paso fundamental para consolidar el servicio que ofrece Metrovalencia, como una alternativa real al uso de vehículo privado", ha subrayado. Y es que "no tenemos el servicio que nos gustaría, pero estamos trabajando para mejorarlo cuanto antes", ha agregado.

DESGLOSE DE LA INVERSIÓN PREVISTA

Para hacer posible esta mejora sobre la actual oferta de transporte de la red de metro y tranvía, se destinarán más de 235 millones de euros a nuevas actuaciones técnicas e incorporación de nuevos tranvías, para lo que el conseller espera poder contar con la ayuda de fondos europeos, tanto de los 'tradicionales' fondos Feder, como de los fondos extraordinarios para la reconstrucción tras la pandemia.

De la cantidad anunciada, más de 90 millones de euros se invertirán en las líneas de metro para desdoblar tramos de vía única; aumentar los puntos de escape y cruce en diferentes tramos en superficie; suprimir pasos a nivel y modernizar enclavamientos y sistemas de protección de trenes.

En esta red no se prevé la compra de nuevos trenes, con los 62 actuales es "suficiente", aunque no se descarta recuperar la puesta en servicio de los vehículos 3.900 que todavía no han alcanzado el fin de su vida útil, si más adelante fuera necesario. Por ahora "no son necesarios", han apuntado el director de Explotación de FGV, Tomás Cebrián.

La inversión en la red tranviaria asciende a más de 127 millones de euros y comprende la adquisición de nuevas unidades; la ampliación del bucle de la zona de el Cabanyal-Canyamelar; la prolongación de los andenes actuales; la instalación de nuevos escapes y enclavamientos; y la modernización de los sistemas de protección y control de tranvías.

"Las primeras actuaciones, que ya están en proceso de planificación y redacción de proyecto, se iniciarán en 2022, para que, en 2023, las personas usuarias de Metrovalencia puedan apreciar las primeras mejoras", ha explicado el conseller.

El conjunto de actuaciones anunciadas permitirá reducir las frecuencias de paso, en diferente medida, en la totalidad de la red en superficie, por lo que también se reducirán de manera los tiempos de espera en el tramo subterráneo de Metrovalencia.

En algunos tramos, como l'Eliana-Empalme, se alcanzará una importante reducción de los tiempos de paso, al fijar una nueva frecuencia de 12 minutos. La frecuencia actual en esta zona era de 30 minutos de Paterna a l'Eliana y de 15 minutos de Empalme a Paterna.

Asimismo, en el tramo entre Torrent y Picassent se reducirán los tiempos de espera en 18 minutos, con el objetivo de dar mejor servicio a las personas residentes y que trabajen en la zona.

Cabe recordar que en los últimos años Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha mejorado los servicios y frecuencias de paso en los meses de julio y en los días laborables de las semanas de las fiestas navideñas. Además, se ha puesto en servicio el horario nocturno, interrumpido por la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020, un servicio que por el momento no se prevé aumentar y que solo se retomará según se normalice la situación de la pandemia.

NUEVO BUCLE TRANVIARIO

Una de las principales actuaciones previstas en la red tranviaria para hacer posible este nuevo plan de frecuencias es la ampliación en el bucle de la zona del Marítimo de las Líneas 4 y 6 de Metrovalencia, al objeto de mejorar el servicio de este medio de transporte en la ciudad de València.

De esta forma, se modificaría el recorrido de los tranvías por la zona marítima para mejorar las frecuencias de la conexión de los barrios de Orriols, Malva-rosa y el Cabanyal/Canyamelar con el trazado de metro, a partir de la estación de Marítim-Serrería. Con esta mejora, la frecuencia de paso media prevista será de aproximadamente 7,5 minutos, frente a los 10 ó 20 minutos actuales, dependiendo del punto de origen y destino.