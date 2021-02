El PP exige un reparto equitativo de los fondos europeos

La diputada nacional del PP Ana Zurita cree que esta circunstancia hará a Canarias "gran beneficiada" si se rige este reparto por la tasa de desempleo (25%) o un paro juvenil "asfixiante" (58%, un 21% más que en 2019).

Ana Zurita afirmó que se está asistiendo a un "oscurantismo absoluto" por parte del Gobierno de Sánchez en cuanto a la gestión de los fondos europeos.

"Vamos a tener 140.000 millones para un nuevo plan 'E' que repartirá el Gobierno socialista y de Podemos a su antojo. Por ello, es fácil adivinar que una vez más este gobierno falla a Canarias. Y le falla al no haber un plan turístico, plan económico ni plan para la inmigración. Por no haber no hay ni siquiera un plan que desarrolle los fondos europeos para el archipiélago", sostuvo.

La diputada del PP censura que con Canarias "se pretende hacer un primer reparto de limosna cuyo destino es el de siempre y que deberá incorporarse al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que deberá ser aprobado en Consejo de Ministros y finalmente la Unión Europea".

Zurita quiso recordar que la convalidación del decreto salió adelante gracias al apoyo de Vox, que "ha demostrado una vez ser el arma de Sánchez e Iglesias para perpetuarse en el Gobierno".

"Vox ha permitido que se apruebe este decreto peronista que dinamita los controles de la Administración y abre la puerta a todo tipo de corruptelas y clientelismo", afirmó la diputada.

Por esta razón, ha denunciado la "obsesión" del Gobierno de Sánchez "por controlarlo todo, cargando el peso de la crisis a los pequeños y medianos empresarios, sobre los trabajadores y además atacando a la propiedad privada", poniendo como ejemplo los decretos donde se oficializan la legalización y la ocupación en un decreto "sin precedentes".

Por todo ello, el PP ha planteado la creación de una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos "con eficacia, transparencia y rendición de cuentas como ocurre en el resto de las grandes democracias europeas".

"Ya hemos visto la respuesta del Gobierno. Negación porque se busca la opacidad y el control discrecional de unos fondos que un narcisista como Sánchez desea manejar como si fueran suyos", criticó Ana Zurita.

En consecuencia, el Partido Popular recurrirá al Constitucional para que anule la votación del Real Decreto Ley sobre los fondos europeos, al igual que han recurrido la Ley de Vivienda de Cataluña que legaliza la ocupación, además de recurrir al control de alquileres ya admitida a trámite.

PROPUESTAS PARA CANARIAS

La diputada incidió en que desde el Partido Popular se quiere transparencia y saber con exactitud cómo llegará ese dinero a Canarias y cómo podrá revertir en los ciudadanos; por eso han presentado varias iniciativas exigiendo que se clarifique cómo va ser el procedimiento y si tienen cabida los proyectos que quedaron fuera de los presupuestos y el PP considera esenciales para Canarias.

"MALTRATO SISTEMÁTICO".

Por su parte, el diputado del PP Sebastián Ledesma reiteró el "maltrato sistemático" del Gobierno de Sánchez al turismo y la hostelería de Canarias al no haber articulado "ni plan concreto, ni ayudas directas para el mantenimiento del empleo".

El diputado tinerfeño alertó que son necesarias ayudas directas a las empresas ante el temor de despidos muy importantes en el sector cuando se terminen los ERTE.

Para Ledesma, "es inconcebible y de una deslealtad absoluta que el Gobierno de Canarias no presione al Estado para pedir lo que en justicia corresponde al archipiélago".