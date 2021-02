Cvirus.- Ribó demana "lentitud i tranquil·litat" per a reduir restriccions i advoca per la vacunació massiva

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit amb altres representants de Compromís per a parlar de paper dels ajuntaments en la gestió dels fons europeus de recuperació postCovid, preguntat per si és partidari que continuen les restriccions sanitàries establides davant de la pandèmia.

El primer edil ha assenyalat que una qüestió que cal tindre "clara" i en compte són les conseqüències de "voler acabar ràpidament amb les restriccions en les fases anteriors" i ha citat com un exemple molt clar d'açò" la idea de salvar el Nadal. "Està clar, salvem el Nadal és un exemple molt clar d'açò. Ens ha portat a açò", ha dit respecte a l'augment de contagis després d'aquestes festes.

El responsable municipal ha afirmat que s'alegra "moltíssim" que aquest siga "el primer dia" en el qual la incidència acumulada en 14 dies haja baixat dels mil casos per 100.000 habitants, una barrera que es va superar el passat 20 de gener, però ha subratllat que encara així "mil són una 'burrada'".

En aquest sentit, ha ressaltat que eixa és una xifra que "s'ha de baixar" i ha insistit a mantindre les mesures. Referent a açò, ha dit que "si comparem, per exemple, amb les mesures que s'estan prenent en països molt civilitzats com Alemanya" no podem fer-nos "il·lusions". "S'ha de baixar a poc a poc el tema", ha manifestat.

Ribó ha indicat que "hi ha molta gent que està patint" les conseqüències econòmiques de les restriccions i ha citat entre ells "tots els bars i restaurants, que estan patint molt" però ha repetit la necessitat de mantindre mesures per a frenar la Covid-19.

"Sóc conscient d'això i els haurem d'ajudar però el que no podem fer ara és dir: ja ho hem arreglat i tornar a tindre una altra situació semblant" d'augment de casos, ha plantejat l'alcalde de València.

"Per tant, lentitud, tranquil·litat, anem a baixar la pandèmia i, sobretot, vacunem massivament", ha asseverat, al mateix temps que ha considerat que açò és "fonamental per a poder dir que, d'una vegada per sempre, podem tindre una esperança i una tranquil·litat".