'El programa de Ana Rosa' le regala una tarta a Kiko Rivera con una fotografía de su padre por su cumpleaños

Kiko Rivera cumple este martes 37 años, un cumpleaños muy complicado para el cantante, ya que es el primero que pasa sin tener contacto con su madre. Muchos esperan que esta fecha tan señalada sirva para que madre e hijo acerquen posturas y el enfrentamiento por la herencia de Paquirri se suavice.

El programa de Ana Rosa ha decidido tener un detalle con el Dj y le ha regalado una tarta muy especial. El dulce con forma de plaza de toros porta en su parte superior unas banderillas y un capote en miniatura, no obstante, lo más emotivo de este regalo es la fotografía que lo acompaña, una imagen de Kiko Rivera con su padre cuando era pequeño.

Adriana Donrronsoro, reportera de AR, se ha plantado en la puerta de la casa del hijo de Isabel Pantoja e Irene Rosales para poder darle al cumpleañero en persona el regalo de Ana Rosa Quintana. Kiko ha salido a la calle y ha recibido el detalle con mucha ilusión: "Es maravillosa, ahora solo falta que esté buena", ha bromeado el artista. Tanto les ha gustado el regalo que su mujer ha colgado en redes sociales una publicación enseñando la tarta a sus seguidores.

Tarta de cumpleaños de Kiko Rivera. IRENE ROSALES/ INSTAGRAM

¿Isabel Pantoja felicitará a su hijo por su cumpleaños?



La periodista ha aprovechado para hacerle algunas preguntas sobre Isabel Pantoja y le ha interrogado sobre si había recibido una felicitación por parte de su madre. "Aún no... yo creo que eso no va a suceder", ha respondido contundente Rivera. El Dj ha reconocido no estar en su mejor momento, pero ha explicado que gracias a la ayuda de su familia y amigos consigue calmar su mente.

Leqcuio y Ana Rosa se posicionan más cerca de Isabel Pantoja

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa estaban viendo la sorpresa desde plató y no han podido evitar comentar el emotivo detalle de Mediaset. "Una tarta para Kiko no es el mejor regalo, yo tengo lo que creo que son los tres mejores regalos para él: un despertador, una bicicleta y una pastilla jabón", ha comentado Alessandro Lecquio, quien ya ha tendido algún enfrentamiento con el Dj.

Por otro lado, la presentadora ha defendido que después de lo ocurrido Isabel Pantoja no felicitará a Kiko Rivera: "Si fuera mi hijo no le regalaría nada". Por último, Joaquín Prat ha sido de los pocos que ha intentado adornar el cumpleaños con sentido del humor y ha añadido: "A mí para mi cumpleaños no me han regalado semejante tarta, sois unos rancios".