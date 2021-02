El Magnànim convoca els premis València i València Nova 2021

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació ha obert el termini de presentació de les obres per als premis València i València Nova 2021. La convocatòria estableix com a data límit per a la presentació dels treballs el 31 de març del 2021 i s'articula per mitjà de la via telemàtica.

Els guardons es componen d'11 categories en les següents modalitats: narrativa en valencià i castellà, poesia en valencià i castellà, assaig i novel·la gràfica, introduïda el 2018, detalla l'organisme depenent de la Diputació de València.

A diferència de la resta, aquesta modalitat pot ser d'autoria col·lectiva i s'atorga a un projecte del qual s'ha de presentar un dossier amb un mínim de 16 pàgines acabades, acompanyades del guió detallat de la totalitat de l'obra, d'un mínim de 3 pàgines.

La categoria València Nova, per als menors de 36 anys, manté les modalitats de narrativa en valencià i castellà, poesia en valencià i castellà, i assaig.

Enguany destaca el nou procés d'inscripció en el qual és imprescindible realitzar les dues fases del procediment, en termini i forma establit, perquè la presentació de les obres siga vàlida.

Jurats

Els diferents jurats, formats per persones de reconegut prestigi i trajectòria professional, es reuniran per a deliberar i emetre el seu veredicte el 10 de juny, presidits, amb veu però sense vot, per la vicepresidenta de la corporació provincial, Maria Josep Amigó.

La concessió dels guardons comporta la publicació de l'obra, un quadre original de Manuel Boix i un premi en metàl·lic de 12.000 euros en les modalitats de narrativa i assaig, de 7.500 euros en les de poesia i de 8.000 euros en la de novel·la gràfica.

Pel que fa a la categoria de València Nova, els premis, a més de la publicació de l'obra i el quadre de Boix, són de 5.000 euros en narrativa i assaig, i de 3.000 euros en poesia.

El disseny dels cartells d'aquesta convocatòria és obra de Verónica Fabregat, dissenyadora de Castelló.