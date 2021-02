Ribó pide "lentitud y tranquilidad" para reducir restricciones y aboga por la vacunación masiva frente al virus

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a otros representantes de Compromís para hablar de papel de los ayuntamientos en la gestión de los fondos europeos de recuperación postCovid, preguntado por si es partidario de que continúen las restricciones sanitarias establecidas frente a la pandemia.

El primer edil ha señalado que una cuestión que hay que tener "clara" y en cuenta son las consecuencias de "querer acabar rápidamente con las restricciones en las fases anteriores" y ha citado como "un ejemplo muy claro de esto" la idea de salvar la Navidad. "Está claro, salvemos la Navidad es un ejemplo muy claro de esto. Nos ha llevado a esto", ha dicho respecto al aumento de contagios tras estas fiestas.

El responsable municipal ha afirmado que se alegra "muchísimo" de que este sea "el primer día" en el que la incidencia acumulada en 14 días haya bajado de los mil casos por 100.000 habitantes, una barrera que se superó el pasado 20 de enero, pero ha subrayado que aún así "mil son una burrada".

En este sentido, ha resaltado que esa es una cifra que "se tiene que bajar" y ha insistido en mantener las medidas. A este respecto, ha dicho que "si comparamos, por ejemplo, con las medidas que se están tomando en países muy civilizados como Alemania" no podemos hacernos "ilusiones". "Se tiene que bajar poco a poco el tema", ha manifestado.

Ribó ha indicado que "hay mucha gente que está sufriendo" las consecuencias económicas de las restricciones y ha citado entre ellos "todos los bares y restaurantes, que están padeciendo mucho" pero ha repetido la necesidad de mantener medidas para frenar la Covid-19.

"Soy consciente de eso y los tendremos que ayudar pero lo que no podemos hacer ahora es decir: ya lo hemos arreglado y que volver a tener otra situación parecida" de aumento de casos, ha planteado el alcalde de València.

"Por tanto, lentitud, tranquilidad, vamos a bajar la pandemia y, sobre todo, vacunemos masivamente", ha aseverado, al tiempo que ha considerado que esto es "fundamental para poder decir que, de una vez por todas, podemos tener una esperanza y una tranquilidad".

LLEGADA DE LOS REYES MAGOS

Preguntado por el acto de llegada de los Reyes Magos a València y por la aglomeración de público que provocó y por si asume alguna responsabilidad por esto y por la posibilidad de que contribuyera a la expansión de la pandemia, Joan Ribó ha señalado que ya reconoció que el protocolo se tenía "que haber modificado" aunque ha descartado que tenga relación con un aumento de contagios.

"Los errores que hayamos podido cometer, por supuesto, que los asumimos y hemos introducido rectificaciones en eso", ha afirmado. Tras ello, respecto a lo sucedido con la llegada de los Reyes Magos ha añadido: "Yo no me preocuparía. Estoy seguro, de que esa no fue la causa fundamental".

"Lamento aquel no día no haber tenido una cámara arriba en el Ayuntamiento para poder grabar realmente lo que pasó. Yo estuve el domingo viendo determinadas zonas de la ciudad y si se hace una grabación en determinados momentos, da la sensación de amontonamiento. El amontonamiento lo podría ver usted este domingo en muchas zonas de la ciudad, una cosa parecida como consecuencia de que la gente sale a pasear", ha agregado.

"CAUSA FUNDAMENTAL"

Ribó ha considerado que "la causa fundamental" del aumento de los casos de la Covid-19 tras la Navidad "está perfectamente delimitada, con datos del Big Data del aumento de la movilidad que se produjo como consecuencia" de esas fiestas.

"Se podría haber hecho de otra manera. Determinadas zonas, Canarias por ejemplo, lo han hecho de otra manera y los resultados han sido diferentes. El tema está ahí. Es una responsabilidad de todos", ha aseverado el primer edil.

"No nos sentimos en absoluto responsables del aumento porque, entre otras cosas, el aumento no fue en la ciudad de Valencia" sino, "por desgracia, en toda la Comunitat Valenciana y le aseguro que no estaba a aquí la noche de Reyes", ha concluido.