Valiño (PSOE) lamenta que la convocatoria municipal de becas no tenga en cuenta la pandemia

En una nota de prensa el edil socialista ha criticado que el PP y Cs "trampean" el presupuesto sin cambiar los baremos que hacen que "cientos de familias que necesitan la ayuda sigan quedando fuera de la convocatoria". "Si no cambias las reglas de acceso da igual cuánto dinero haya, las familias que realmente lo necesitan se quedarán sin ayuda", ha aseverado.

El concejal del PSOE advierte de que, si no se contempla la bajada de poder adquisitivo por causa de la crisis del coronavirus, "se ampliará la sangría social provocada el pasado curso".

Para el Grupo Socialista es "imprescindible" que la convocatoria tenga en cuenta la caída en la renta de las familias que ha provocado la crisis económica desencadenada por el coronavirus. Entienden los socialistas que no debería usarse como referencia lo que ingresaron los hogares en 2019, antes de la pandemia.

A su juicio, el Equipo de Gobierno ve las becas "como caridad" y no como un derecho social. "Tememos que los niños y niñas que perdieron la beca hace un año no podrán recuperarla y además se sumarán muchas familias que en aquel momento no habían sido golpeadas aún por la crisis económica del coronavirus", ha lamentado.