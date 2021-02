Natalia Bryant, hija de Kobe, firma un contrato con una importante agencia de modelos

Natalia Bryant, hija de Kobe, tiene una nueva razón para ser feliz tras haber firmado un contrato con la agencia IMG Models, que se encargará de representar a la joven en plano profesional de la belleza y la moda.

"Siempre he estado interesada en la moda, desde muy joven", explicó Natalia a través de sus redes sociales. "Me encanta esta industria y desde que tengo uso de razón, he querido ser modelo. Hay mucho que aprender, pero siento que esta es una gran oportunidad para aprender y expresarme creativamente".

La compañía tiene como objetivo centrarse en la construcción del perfil de Bryant relacionándola con otras marcas. "Natalia tiene un futuro muy brillante por delante y nos sorprendió su belleza, talento y empuje desde nuestro primer encuentro", señaló Maja Chiesi, la vicepresidenta sénior de IMG Models.

"Nos sentimos afortunados de asociarnos con Natalia para dar forma a su carrera en el mundo de la moda y la belleza, y esperamos conectarla con oportunidades nuevas y emocionantes que muestren su personalidad multifacética y su aspecto", añadió Chiesi.

Natalia, por su parte, aseguró estar "emocionada y orgullosa de formar parte de la familia IMG". Tras cumplirse un año de la muerte de su padre, Kobe Bryant, la exestrella de la NBA ha recibido numerosos homenajes tanto por parte de su familia como por otras personalidades del mundo del deporte, entre ellos, Pau Gasol, quien tenía una estrecha relación con su compañero de profesión.

Además, hace pocos días, el baloncestista catalán, junto a su mujer y su hija, compartieron un día con Vanessa Bryant y sus hijas. Gasol publicó uno de los momentos a través de su cuenta de Instagram donde escribió: "Te queremos, hermana", refiriéndose a Vanessa.