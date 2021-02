Denunciados cuatro locales de hostelería en Gijón por incumplir las normas 'antiCOVID'

La primera tuvo lugar en una en una cafetería de la calle Eleuterio Quintanilla, por permitir el consumo de bebidas en el exterior; la segunda se realizó en una sidrería de la calle Puerto Rico, por no mantener la distancia entre mesas en la terraza; y también se denunció al responsable de un bar de la calle Baleares que no llevaba mascarilla obligatoria.

Además, por este mismo motivo se denunció a un cliente en un local de la calle Goya. En el mismo lugar, se levantaron tres actas por tenencia de drogas entre la clientela y otra por faltar al respeto a los agentes acorde a la Ley de Seguridad Ciudadana.

En total, fueron propuestas para sanción 22 personas por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, seis por no mantener la distancia de seguridad, tres por no respetar el toque de queda, cuatro por fumar sin distancia y otra por no respetar el cierre perimetral.