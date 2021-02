Álvarez critica el discurso "xenófobo y racista" de Vox, que asegura que "Asturias no puede permitirse 'menas'"

La diputada de Vox registró una pregunta para su debate en el pleno de este martes, en la que se interesaba sobre el coste mensual per cápita de los Menores Extranjeros No Acompañados, 'menas', bajo la tutela del Principado de Asturias. Álvarez Rouco señaló en su intervención que el Principado "no puede permitirse el lujo" de mantener a 'menas' "incrustados artificialmente" en la sociedad "sin tener recursos para ellos".

"Si no podemos dar a los nuestros un trabajo digno, ¿cómo vamos a plantearnos traer más bocas de fuera para darles lo que no podemos ofrecer a los asturianos?", ha preguntado.

Ante estas afirmaciones, la consejera ha mostrado su "profunda tristeza", y le ha preguntado a la diputada de Vox si tiene "algún ápice de solidaridad". "No conocen la empatía, únicamente arrastran consigo su discurso xenófobo y racista", ha aseverado. Ha rechazado Melania Álvarez que se trate a los menores no acompañados "como maletas" y ha recriminado a Vox un discurso con el que buscan "construir alarma social de manera artificial, incendiando y manipulando el ánimo de los vecinos".

"Son ustedes quienes señalan con el dedo a los menores, tachándolos de peligrosos delincuentes", ha agregado, poniendo el foco en el "daño" que hacen este tipo de cuestiones a los menores. Ha recordado la consejera que del total de menores tutelados en Asturias únicamente el 5% son extranjeros.

Por su parte la diputada de Vox ha señalado que los menores no acompañados "traen su propio pasado", "no tienen presente" y "solo están mantenidos" por las ayudas públicas. "Tampoco tienen futuro", ha dicho, porque cuando alcanzan la mayoría de edad "son abandonados" por los servicios sociales "sin adaptarse a la sociedad".

Esto supone, a juicio de Álvarez Rouco, la "incongruencia de la solidaridad malentendida" por el Gobierno. Ante esta situación, ha pedido que se cierren los centros para 'menas' por ser "perjudiciales" para los vecinos de sus entornos.