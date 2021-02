El Banco de Sangre necesita plasma de personas que hayan pasado la Covid para ayudar a otros con sus anticuerpos

El Banco de Sangre de Cataluña necesita donaciones de plasma de personas que hayan pasado la Covid-19para, con sus anticuerpos, ayudar a superar la enfermedad a quien la está sufriendo en estos momentos.

La organización ha señalado en un comunicado que, según avalan numerosos estudios, "el plasma de convalecientes del virus es uno de los pocos tratamientos efectivos para los enfermos de los hospitales".

El tratamiento consiste en administrar al paciente con coronavirus el plasma de una persona que ya ha superado la enfermedad y que, por ello, contiene los anticuerpos que ha generado para combatirla. De esta manera, la persona que tiene ahora la Covid recibe este refuerzo que le ayudará superar la infección.

El Banco de Sangre señala que, en los hospitales catalanes, ya se usa esta técnica para tratar a pacientes con Covid-19 gracias a las más de 3.000 donaciones de plasma que han recibido.

Posibles donantes

La donación de plasma es muy parecida a una donación de sangre. Quien haya pasado la Covid-19 y quiera donarlo, tiene que cumplir una serie de requisitos: tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos; no haber recibido una transfusión y, en el caso de las mujeres, no haber estado embarazada.

Sobre las condiciones específicas respecto al coronavirus, es necesario haberlo superado hace más de 28 días y menos de tres meses y contar con una prueba diagnóstica que confirme la enfermedad.

Para ser donante, tanto de plasma como de sangre y plaquetas, es necesario reservar hora en la web del Banco de Sangre.

Ensayos clínicos

Además de tratar directamente a los pacientes, el plasma donado también sirve para avanzar en los diferentes ensayos clínicos que se están llevando a cabo sobre este tratamiento.

El Banco de Sangre y Tejidos lidera un estudio observacional en Cataluña que pone a disposición de los hospitales el plasma con anticuerpos contra la Covid-19 para garantizar el acceso a este tratamiento a todos los pacientes que no tengan acceso a estos ensayos.

El resto de tratamientos con plasma están en el marco de varios ensayos clínicos que estudian la eficacia del tratamiento:

El ConPlas-19, de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, en el que participan seis hospitales catalanes, que realizan la transfusión de plasma a enfermos que aún no están en situación crítica.

También el GC2003, promovido por la empresa Grífols, dirigido a demostrar la eficacia del plasma en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Y, por último, el COnV-ert, promovido por los doctores Oriol Mitjà y Bonaventura Clotet, para evaluar la eficacia del tratamiento con plasma convaleciente en personas mayores de 50 años con Covid-19 leve o moderada.

Estudios

Desde el inicio de la pandemia, se han realizado numerosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, en búsqueda de un tratamiento efectivo para los enfermos de Covid.

Las transfusiones de plasma con anticuerpos han mostrado una evolución positiva tanto en enfermos con pronóstico leve y moderado como en aquellos que han requerido un ingreso en UCI, con o sin intubación.

El Banco de Sangre señala que uno de los últimos estudios realizados por la Fundación INFANT y publicado en The New England Journal of Medicine habla de manera concluyente sobre la reducción de un 60% en la progresión del virus en enfermos graves de edad avanzada que reciben este tratamiento.