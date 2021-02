Ashocas anuncia l'obertura de l'hoteleria de Castelló el 16 de febrer com a mesura de protesta

L'Associació Hostelera de Castelló (Ashocas) ha anunciat que el sector obrirà en la província dimarts que ve, 16 de febrer, com a protesta per les mesures imposades per la Generalitat Valenciana per a frenar l'avanç de la pandèmia.

Segons ha explicat Ashocas en un comunicat, l'hoteleria, "fastiguejada" per allò que consideren unes mesures "sense sentit" després de més de vint dies tancats i "amb els contagis en augment sent líders en el país", ha decidit fer un pas al capdavant i obrir els seus negocis el pròxim 16 de febrer en el seu horari normal.

"Anem a obrir amb totes les mesures de seguretat com hem fet fins ara, l'hoteleria és l'únic sector que ha tancat els seus negocis per responsabilitat solament quan un dels seus treballadors ha donat o ha estat en contacte amb un positiu", ha apuntat.

Des de l'associació provincial creuen que ha quedat "clarament provat" que ells no són responsables de la "incompetència" del Govern valencià, i és per això que ja "no aguanten més". "Ximo Puig no té ni un sol argument per a seguir acusant-nos ni per a mantindre'ns ni un sol dia més en aquesta situació, si hem d'esperar al fet que l'índex de contagi estiga per sota de 100 a l'estiu encara no haurem obert", ha afegit.

Els hostelers han subratllat que no van a tolerar més injustícies, açò és "confiscació" dels seus drets, béns i fons de comerç, doncs -han dit- ni els rescaten ni els ajuden, i han apuntat que la millor ajuda és que els deixen treballar. L'entitat ha elaborat un manifest que confirma la seua decisió d'obrir i que arreplega el que ells consideren que són moltes de les causes reals de la situació actual.

A la protesta se'n van a unir hostelers de tota la província que formen part de l'entitat però, a més, Ashocas ha convidat al fet que se sumen a altres associacions de la província i de la resta de la Comunitat Valenciana.