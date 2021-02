Hosteleros de C-LM se manifiestan este miércoles en Toledo porque no quieren seguir pagando "los platos rotos" del COVID

La protesta arrancará a las 11.00 horas desde el edificio Toletum para continuar por la Avenida de Madrid, Plaza de Toros, Paseo de la Vega, Puerta Bisagra, Paseo de Recaredo, Puerta del Cambrón, Paseo del Tránsito, para terminar en la Plaza del Conde, junto al Palacio Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno regional.

El objetivo de los hosteleros con esta manifestación es "hacerse oír de nuevo" ante los daños económicos que sufre el sector desde hace casi un año, y que está suponiendo, según denuncian, "la ruina de muchos" de ellos.

Asimismo, este acto busca simbolizar cómo la hostelería, casi un año después del inicio de la pandemia, sigue pagando "los platos rotos" debido a la falta de ayudas directas y a la "criminalización" del sector, sometido, a juicio de los hosteleros, a restricciones "muchas veces injustificadas y desproporcionadas que siguen ahogando día a día y afectando al empleo y al tejido empresarial".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha y presidente de la Asociación de Hostelería de Ciudad Real, José Crespo, ha asegurado que aunque el Consejo de Gobierno tenga previsto este jueves estudiar suavizar algunas de las medidas restrictivas, "no por eso" van a modificar su intención de manifestarse este miércoles.

Crespo, que ha señalado que le gustaría que este miércoles algún representante del Gobierno regional les recibiera, ha afirmado que el último cierre decretado de la hostelería en la región ha sido la "gota que colma el vaso" ya que, aunque haya podido haber sido necesaria su aplicación, los hosteleros se han dado cuenta de que el sector "no tiene la culpa" de la expansión de los contagios.

"Se nos demoniza porque cuando se habla de contagios, sale un bar en imágenes", ha lamentado el presidente de la Federación de hosteleros, quien ha criticado que las ayudas que reciben "no son suficientes" y mucho menos en una situación de "cierre total". "Si nos mantienen cerrados, nos tienen que rescatar. Esto es la ruina".

VOLVER A LA FASE 3 CON APERTURA DE INTERIORES

Dicho esto, Crespo ha pedido que les dejen trabajar aunque no lo puedan hacer al cien por cien es consciente de que "la situación no es la mejor". Así, ha pedido volver a la fase 3 -mientras haya datos "críticos"- permitiéndoles poder trabajar en interior, ya que hay muchos establecimientos que no cuentan con exteriores. "Queremos que se abra dentro con las restricciones que se acuerden. Con esto estaríamos satisfechos", ha dicho.

Sobre el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Crespo cree que la comunidad vecina "lo está haciendo mejor" con los hosteleros y, según los datos, "no lo está haciendo peor con la sociedad". A su juicio, Ayuso está dando ejemplo de que se puede no cerrar la hostelería y a su vez se puede luchar contra los contagios.

Este miércoles está previsto que sobre las 12.30 horas o 13.00 horas, junto al Palacio de Fuensalida, intervengan los presidente de las cinco asociaciones provinciales que conforman la Federación Regional, acompañados del presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.