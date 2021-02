BBK y Esade ponen en marcha una comunidad de práctica europea sobre impacto social

Según ha informado BBK en un comunicado, con este gesto, ambas entidades "refuerzan su compromiso" con el desarrollo de iniciativas que generen impacto social.

En este sentido, la Fundación bancaria ha señalado que "seguir profundizando en la medición y gestión del impacto social es cada vez más necesario para la gestión responsable de las organizaciones".

La iniciativa pretende identificar y compartir buenas prácticas en el campo de las fundaciones, incrementar la transparencia del sector y promover la generación de conocimiento y la colaboración entre prestigiosas fundaciones europeas que se encuentran en diferentes estadios de desarrollo en relación con la medición y gestión del impacto.

La comunidad se ha diseñado en formato 100% virtual y prevé la realización de seis encuentros al año. EVPA, AEF y Fundación SERES han colaborado en la identificación de las entidades participantes.

En este sentido, la Comunidad está formada por entidades de Reino Unido, Francia, Italia, España, Holanda, Portugal, Bélgica, Suecia y Rusia, entre otros. La Comunidad cuenta también con un espacio propio para las fundaciones de ámbito estatal, con intereses y casuísticas propias.

El pasaso 10 de diciembre tuvo lugar la primera sesión de la comunidad de práctica estatal, con la participación de fundaciones referentes.

La Comunidad ha sido creada a raíz de las conclusiones del estudio "De la medición del impacto al aprendizaje para el impacto: Los itinerarios de aprendizaje de las fundaciones europeas", liderado por la profesora Lisa Hehenberger, directora del Center for Social Impact -un centro perteneciente al Esade Entrepreneurship Institute para investigar y divulgar conocimiento acerca de la economía de impacto- y las investigadoras Leonora Buckland y Deborah Gold, con el apoyo de BBK y la colaboración de AEF.

La Comunidad de práctica se ha concebido como un espacio virtual seguro en el que tratar problemas complejos relacionados con la gestión del impacto y las fundaciones, así como avanzar en el conocimiento del sector, compartiendo lecciones, pensamientos y promoviendo debates de manera abierta.

Según la profesora Hehenberger, "la Comunidad ayudará a las fundaciones participantes a mejorar la medición y la gestión del impacto que generan y eso comportará un mayor impacto, así como conocimiento extensible a todo el sector".

Para ello, las conclusiones y aprendizajes de estas sesiones se harán públicos en las webs de BBK y el Center for Social Impact en los próximos meses, con el fin de que el conocimiento sea accesible para todas las fundaciones y agentes interesados en la medición del impacto.

PARTICIPANTES

En la Comunidad europea, participan 4WINGS Foundation, AlphaOmega Foundation, Argidius Foundation, Bertelsmann Stiftung, BMW Foundation Herbert Quandt, Degroof Petercam Foundation, Demeter Foundation, Esmée Fairbairn Foundation, Fondation CHANEL, Fondazione CRT, Fundación Daniel & Nina Carasso, Fundación Once, IDeA Foundation, Impetus, King Baudouin Foundation, "la Caixa" Foundation, Laudes Foundation, NESsT, Norrsken Foundation, Reach for Change, Robert Bosch Stiftung Foundation, Sol Center, The Community Foundation for Northern Ireland, The Robertson Trust y Thomson Reuters Foundation.

En la Comunidad española, participan Fundación Barça, Fundación Barrié, Fundación Botín, Fundación Carmen Gandarias, Fundación Daniel y Nina Carasso, Fundación Juan Perán - Pikolinos, Fundación Kutxa, Fundación "la Caixa", Fundación Mahou-San Miguel, Fundación Netri, Fundación ONCE, Fundación Repsol, Fundación Santa María la Real, Fundación Ship2B, Fundación Telefónica, Fundación Vital y Open Value Foundation.

Este acuerdo se enmarca en los pasos que está dando BBK para implementar su estrategia de impacto y extender su filosofía a colaboradores a través de la capacitación y de la compartición de conocimiento.