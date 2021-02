L'Ajuntament de València aposta per la digitalització i aconsegueix que 2.500 empleats teletreballen en plena pandèmia

L'Ajuntament de València ha apostat per la transformació digital per a fer front a la crisi produïda per la Covid-19, amb l'objectiu de continuar prestant una atenció a la ciutadania i minimitzant alhora el risc de contagis. Per a açò, ha millorat les seues ferramentes tecnològiques, facilitant el teletreball a uns 2.500 empleats.

El Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació (SerTIC) de l'Ajuntament ha sigut capaç, en primer lloc, d'"identificar i anticipar-se a les necessitats provocades per la pandèmia", i posteriorment ha aconseguit estabilitzar la situació amb l'adquisició de les infraestructures i servicis necessaris, segons han explicat a través d'un comunicat.

Gràcies a aquesta anticipació, s'ha pogut garantir la continuïtat dels servicis que es presten a la ciutadania, especialment aquells crítics i imprescindibles per a combatre el virus. A més, el fet que l'Ajuntament comptara amb una experiència prèvia en teletreball li ha servit de base per a abordar amb agilitat l'emergència sanitària que plantejava aquesta nova realitat.