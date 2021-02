Cultura defiende el proyecto del Chao Samartín: "No es arbitrario ni caprichoso"

Después de que el portavoz de Foro en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, tildase el proyecto de "aberración" durante el pleno de este martes, Piñán ha defendido que la intervención se llevará a cabo "desde el rigor y la independencia de juicio". Se trata, ha insistido, de un proyecto "ajustado y coherente" a la situación del castro.

Para argumentar la crítica, Pumares se ha referido a un informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) en el que "insisten encarecidamente" en la retirada del proyecto al entender que es "abiertamente contrario" a la doctrina arqueológica internacional para este tipo de lugares.

El portavoz de Foro ha subrayado que, si Cultura "continúa haciendo oídos sordos a las advertencias de los expertos" y no paraliza "de inmediato" las obras del Chao Samartín, lo único que logrará será "deteriorar la imagen institucional del Principado de Asturias".

Por su parte la consejera ha defendido que "no hubo ningún informe desfavorable" de entre los preceptivos para la realización del proyecto, y ha resaltado que el informe de Icomos al que el parlamentario de Foro ha hecho referencia, no tenía en cuenta las últimas prescripciones del proyecto "porque desde julio optaron por no mantener comunicación" con el Gobierno autonómico.

Piñán ha insistido en la necesidad y la urgencia de las actuaciones en el Chao, y ha destacado que en la elaboración del proyecto han participado arqueólogos, profesionales de Patrimonio Cultural, organismos externos y los ministerios de Transportes y Cultura.

Por otro lado, la consejera ha defendido su proceder en el proceso de venta del cuadro 'La Inmaculada' de El Greco, que la Fundación Selgas quería vender a un museo húngaro. Finalmente la operación no fue autorizada por el Ministerio de Cultura, pero Pumares ha reprochado que Piñán "no tuvo interés en parar la venta" cuando se votó en una reunión del patronato de la fundación a la que Piñán no asistió, sino que se mantuvo "callada".

La titular de Cultura, por su parte, ha defendido que no asistió a la misma por tener al mismo tiempo una reunión sobre la crisis sanitaria, y ha asegurado no tener duda del "notable interés" de este cuadro para el patrimonio cultural asturiano. Ha señalado asimismo que fue ella quien envió una carta al Ministerio mostrando su preocupación por la operación. "Lo que no hice fue escribir a la prensa", ha dicho.

También en materia artística, Piñán ha anunciado que los servicios jurídicos de la Consejería están analizando la posibilidad de iniciar un proceso administrativo de protección patrimonial para solicitar a la Fundación Cajastur y Liberbank información sobre su colección histórica de arte como consecuencia de la fusión entre Liberbank y Unicaja, a fin de incorporar dicha colección en algún nivel de protección de la Ley de Patrimonio Cultural asturiana.