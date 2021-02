Fiscalia demana 10 mesos de presó per al diputat provincial Carlos Gil (PP) per presumptes maltractaments a la seua dona

Segons es desprèn de la qualificació fiscal provisional, a la qual ha tingut accés Europa Press, a Gil se li atribueix un delicte de maltractament en l'àmbit familiar i un delicte lleu d'injúries.

Juntament amb la pena de presó, la Fiscalia requereix deu dies de localització permanent; la privació del dret a la tinença i port d'armes durant tres anys; la prohibició d'aproximar-se a la dona a menys de 300 metres durant dos anys; i el pagament d'una indemnització de 90 euros per a la víctima per les lesions causades.

El diputat provincial, suspès cautelarment de militància després dels fets i de les seues funcions com a coordinador general del PP de la província de València, sempre ha negat els fets i ha al·ludit a "falsedat" en la denúncia presentada per la seua dona.

L'acusat estava casat amb la víctima en el moment dels fets, tenien dos filles en comú, menors d'edat, i residien en una vivenda en la localitat valenciana de Benevites.

L'incident va tindre lloc el 4 de setembre del 2020, quan sobre les 22.30 hores es va personar la dona en el domicili en el qual es trobava l'acusat amb sa mare a Canet d'en Berenguer per a arreplegar menjar i utensilis personals. Li acompanyava una de les filles menors.

En eixe moment es va iniciar una discussió entre la parella -sempre segons el mateix escrit fiscal- per les coses que es pretenia portar la dona i l'acusat va alçar la mà dirigint-se cap a ella, si bé no va aconseguir agredir-li en intervenir la filla de tots dos i la mare d'ell.

Quan la dona va cridar a la policia, l'acusat li va arrabassar el telèfon mòbil per a impedir-ho. Posteriorment, quan ell es va dirigir de nou cap a ella, va eixir corrent però la va agafar en el replanell. La va agafar fortament del braç i del pit.

En el transcurs de la discussió, l'acusat li va dir a la víctima "filla de puta, et vas a quedar sola sense un dur". Com a conseqüència d'aquests fets, la dona va patir diverses lesions en el braç dret i en el tòrax. Va precisar per a la seua sanitat d'una primera assistència facultativa i va tardar tres dies a curar, cap d'ells impeditiu per a les seues ocupacions habituals.