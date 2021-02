Casado califica de "circo" un posible careo entre Rajoy y Bárcenas: "¿Para qué? Ya hizo que cayera un Gobierno"

Pablo Casado no quiere tener nada que ver con Luis Bárcenas y cree que un posible careo entre el extesorero del PP y el expresidente Mariano Rajoy sería "un circo" y considera "sorprendente" que no se haya aplazado el juicio al coincidir con las elecciones catalanas. "Si no tiene pruebas, si no ha podido acreditar en 10 años ningún tipo de culpabilidad, si ya ha habido una testifical que hizo que cayera un Gobierno... ahora, hacer un cara a cara, ¿para qué?", se preguntó el líder de la oposición.

En una entrevista en RAC1, Casado mantuvo que la estrategia de la actual dirección del PP será rotunda con la corrupción. "Quiero que se sepa todo, y si implica a otra persona y los jueces deciden que alguien más sea responsable, seré el primero que no me temblará el pulso y exigiré responsabilidades de inmediato", sentenció.

Casado ha vuelto a negar que haya hablado nunca con Bárcenas, pero sí ha considerado como algo habitual en procedimientos legales que los abogados del PP hablaran con un emisario del extesorero, como ha informado el diario 'El Mundo'; en cualquier caso, ha recordado que el partido no está "ni siquiera interesado ni acusado" en el juicio.

Ha calificado a Bárcenas como "una persona que se ha aprovechado de un partido, cuando, en esos años, se asesinaba a compañeros por ser del PP", y ha aventurado que está mintiendo en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que está en su derecho como acusado.

Ha asegurado que hay una "nueva generación" al frente del partido y se ha mostrado contrario a defender la gestión de la etapa juzgada, porque él, ha dicho, no estaba allí, y porque los hechos están siendo investigados por un tribunal.

Casado también ha asegurado que le "sorprende" que no se haya aplazado la vista oral de ese juicio, dado que coincide en el tiempo con la campaña electoral de las catalanas del 14 de febrero.

El líder de los populares ha apelado a la "regla no escrita" que se había cumplido, ha dicho, en anteriores campañas electorales en Catalunya con el aplazamiento de juicios a CiU por financiación ilegal; en cambio, ha lamentado, él se ha encontrado en diferentes campañas con el juicio de los ordenadores destruidos, con declaraciones de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, y, ahora, con el juicio por la caja 'b'.