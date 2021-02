Igualtat i Sanitat abordaran aquest dimarts la vacunació de persones depenents que no viuen en residències

Segons va indicar la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, també es tractarà el final de la vacunació en els centres residencials i diürns, així com la de les persones que viuen a sa casa o en un altre tipus de recurs d'ajuda o de cuidador familiar.

La també consellera d'Igualtat s'ha referit a la situació epidemiològica en les residències, on la "clau" és "aplanar la corba general". "Ho hem dit sempre, les residències no són Alcatraz, ni poden convertir-se en Alcatraz", ha indicat.

Així, per a Oltra, "en la mesura que baixe el contagi general, baixarà el contagi en residències". Malgrat açò, ha indicat que dels 334.581 casos a la Comunitat Valenciana, 9.904 s'han donat en residències, "el 3%".

A més, ha assenyalat que "ens movem en xifres de letalitat del virus en residències del 29%", una de les "més baixes d'Espanya". "En l'última setmana, de 672 persones que han mort, 161 han sigut residents, el 24% del total".

OPOSICIÓ

Referent a les crítiques a la "falta de gestió" del Consell en matèria de vacunació per part de l'oposició, Oltra ha afirmat: "Som de les comunitats on més vacunacions s'han produït. Per tant, quan l'oposició parla de falta de gestió, no sé molt bé de què estan parlant. Ací les vacunes que arriben són les que són, i s'estan administrant", ha indicat.

Per a Oltra, "el sistema està preparat". En aquest sentit, ha indicat que ací "vacuna que arriba, vacuna que se subministra", mentre que "unes altres les tenen en la nevera". "No sé si són exemple", ha agregat.

A més, ha apuntat que la Unió Europea està negociant amb les diferents farmacèutiques l'ampliació d'aquestes vacunes, i que "tothom està assabentat de la problemàtica de les farmacèutiques que s'està generant en tota la UE quant al subministrament de vacunes".

També s'ha referit la vicepresidenta a la vacunació de bisbes i membres de l'Església. En aquest punt, ha diferenciat entre aquelles persones que accedeixen a una residència per a impartir oficis religiosos en compliment del protocol de la Conselleria que garanteix la llibertat religiosa i de culte, que al seu juí, "han de ser vacunades", i les que no tenen aquest perfil.

Respecte a aquests últims casos, "les reflexions i opinions valen per a tothom, siguen religiosos o seglars".