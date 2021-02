Suárez rechaza la visión "catastrófica" de algunos grupos sobre el área de Educación

La consejera ha tenido que rendir cuentas en la Cámara sobre la gestión de Educación derivada de la covid 19 ya que ha sido interpelada desde IU, sobre la gestión en general y preguntada por Ciudadanos y PP sobre aspectos mas concretos.

En este sentido ha insistido en que la consejería que dirige no toma decisiones arbitrarias, sino que es el Gobierno en su conjunto quien coordina las medidas para luchar contra la pandemia desde todos los ámbitos.

Carmen Suárez ha indicado que desde el ámbito educativo se están cumpliendo todas las medidas a "rajatabla" y ha repasado las cifras en cuanto a número de alumnos por aula, distancias y demás aspectos relacionados con las medidas anticovid establecidas para el ámbito educativo.

"Dicen que yo no dialogo cuando he mantenido más de 200 veces con alcaldes y más de 500 veces con entidades y asociaciones. Sí que hemos cometido errores, claro que sí, por ejemplo en Grado, se lo reconozco, pero desde luego no ponga en duda el trabajo de todo el equipo que desarrolla su tarea en una situación muy complicada", ha manifestado la consejera.

También ha defendido el modelo de educación semipresencial que se lleva a cabo en la región y ha asegurado que por el momento no queda otra posibilidad que seguir con el mismo mientras se estudian "alternativas".

VENTILACIÓN EN LAS AULAS

Sobre la ventilación en las aulas, una cuestión planteada de manera más concreta por Ciudadanos, la consejera ha insistido en que existe un protocolo específico sobre esta cuestión y ha habido 170 reuniones de seguimiiento para esta y otras cuestiones. Además se han trasladado fondos covid a los centros para que puedan hacer frente a los gastos que se puedan derivar de esta cuestión.

Ha insistido en que el protocolo establece que se ha de mantener siempre ventilación "natural" y ha manifestado que los centros tienen fondos para poder adquirir medidores de CO2. También ha manifestado que hubo centros que han pedido purificadores y los han adquirido.

Ha insistido en que "todos los lunes se reúne el Comité para estudiar cualquier modificación o necesidad" respecto a los protocolos de ventilación y cualquier otra medida.

También se ha referido, ante la pregunta del PP, a las directrices y normativas que rigen el transporte de los centros de Educación Especial y ha manifestado que cada semana se revisa la situación de estos centros.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

En su interpelación la parlamentaria de IU, Ángela Vallina, ha indicado que a su grupo se les está agotando la paciencia en la gestión de la consejería de Educación durante la pandemia y ha mostrado "su decepción con la misma".

La falta de ventilización adecuada en las aulas, el caos que se dio en el municipio de Grado ante la falta de protocolos claros de actuación fueron algunas de las quejas y cuestiones planteadas por Vallina.

Vallina se ha referido a la educación semipresencial y los numerosos problemas que rodea a la misma, ya que ha asegurado que los alumnos afectados no están adelantando materia en las horas en las que no están físicamente en las aulas por la "absoluta incapacidad de la consejería".

También se ha referido a la problemática de los concesionarios de las cafeterías de institutos que tiene a 126 familias "en la indigencia, totalmente desamparados y sin ni siquiera poder incorporarse a los paquetes de ayudas habilitadas para los sectores afectados".

Por su parte Carlos Fanjul, de Ciudadanos, ha preguntado a la consejera de manera especial por la ventilación en los centros educativos.

Fanjul ha manifestado que la consejería de Carmen Suárez tiene "muchos frentes abiertos y uno de ellos es el tema de la ventilación". Ha indicado que en cierto modo la consejería está "animando a los centros a instalar medidores de CO2 y purificadores de aire" y no se puede dejar al "albur de los ayuntamientos o las Ampas que se instalen o no esos aparatos".

Desde el PP se ha preguntado a la consejera si considera apropiado para mantener los protocolos de seguridad Covid 19 que alumnos de dos Centros de Educación Especial compartan transporte escolar.

La parlamentaria Gloria García ha destacado que estamos hablando de alumnado de "alto riesgo, con diferentes patologías y son más de cien alumnos los que comparten autobús".