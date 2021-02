L'EMT de València incorpora 21 nous autobusos híbrids a la seua flota

L'Empresa Municipal de Transports (EMT València) acaba d'incorporar 21 nous autobusos híbrids a la flota que començaran a circular per la ciutat en els pròxims dies. Els vehicles formen part de l'última compra de 164 híbrids, dels quals 75 van arribar l'any passat i altres 68 més ho faran entre els mesos de febrer i març. A la fi de 2021, la meitat de la flota serà híbrida i elèctrica, segons la companyia.

Les adquisicions s'emmarquen dins del pla estratègic de renovació de la flota, que ha permés reduir l'edat mitjana dels autobusos, passant de 13 anys en 2015 a 7,5 abans que finalitze 2021, "quasi la meitat". Així ho ha destacat l'alcalde de València, Joan Ribó, durant la presentació dels nous vehicles, al costat del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la gerent de l'EMT, Marta Serrano.

Per al primer edil la rebaixa de l'edat mitjana de la flota de vehicles és tota una "fita" amb el qual s'aconsegueix l'edat mitjana de vehicles habitual en les empreses d'autobusos -entre 7,5 i 8,5 anys- i es persegueix baixar el consum energètic, el cost del manteniment i les emissions contaminants i d'efecte d'hivernacle.

A més, com més vells són els vehicles "més fum, més consum, més reparacions" requereixen i "més problemes" donen, ha agregat Ribó, qui ha recordat que, de fet, el foc que es va iniciar en aquestes mateixes cotxeres, en el depòsit Sud de l'EMT, a Sant Isidre, va començar en un autobús que ja tenia 19 anys.

Ha costat "molts diners", ha apuntat el primer edil, qui remarca que des que van accedir al govern municipal en 2015 s'han adquirit 348 nous autobusos, mentre que amb l'anterior govern del PP, de 2012 a 2015, "només es van comprar dos nous autobusos", ha lamentat.

El primer edil ha subratllat la necessitat de renovar els vehicles perquè, a més de suposar un major cost econòmic i un major impacte ambiental de no fer-ho, poden provocar accidents com l'incendi del desembre passat, "ocasionat per un autobús de 19 anys".

Més seguretat enfront de la Covid

Per a l'alcalde, l'adquisició d'aquests nous 21 vehicles són "molt bones notícies en uns moments en què el nivell d'ús de l'EMT no és el normal a conseqüència de la pandèmia". En aquest punt, ha volgut ressaltar que "el transport públic és segur i en l'EMT es treballa per a mantindre el màxim nivell de seguretat".

En la mateixa línia, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha destacat que "amb els nous autobusos podem afrontar la pandèmia en unes condicions molt més adequades per a donar un servei de qualitat a la ciutadania".

Grezzi s'ha referit a un estudi de la Unió Internacional del Transport, segons el qual, el risc de contagi en el transport públic és inferior a l'1%. També ha parlat de l'elevada taxa de renovació de l'aire dels 212 autobusos híbrids de Mercedes incorporats recentment.

A més de la mampara integrada de protecció contra la Covid-19 i contra actes vandàlics, aquests vehicles disposen d'un sistema de filtres de partícules amb una capa antiviral que elimina els aerosols en un 99% i que ha sigut verificat i validat segons la norma ISO 18184.

El titular de Mobilitat Sostenible ha indicat així mateix que el personal tècnic de l'empresa està en "continu contacte amb els principals proveïdors mundials de vehicles per a explorar les últimes novetats en el mercat i analitzar les noves solucions tecnològiques que aporten".

En aquests moments de la pandèmia, el servei d'autobusos funciona al 100%, adaptant la freqüència de vehicles per a intensificar el servei en hores punta, per la seguretat dels passatgers, ha explicat l'edil.

El cost dels nous autobusos

La compra de 164 autobusos híbrids, entre 2020 i 2021, està finançada al 50% pel Banc Europeu d'Inversions (BEI) i un altre 50% per la banca privada, i suposa al voltant de 79 milions d'euros. De fet, el Consell d'Administració de l'EMT ha aprovat recentment l'adjudicació d'un crèdit de 24 milions d'euros per a finançar part d'aquests vehicles, en concret aquests 21 més els altres 68 que arribaran enguany.

D'altra banda, preguntats per la protesta de la CGT, que ha desplegat una pancarta en la qual es podia llegir 'Stop privatització dels tallers', el regidor de Mobilitat sostenible ha manifestat el seu "respecte" per totes les mobilitzacions sindicals, encara que ha assegurat que des de 2015 s'ha augmentat la plantilla dels tallers i es treballa a "internalitzar els processos". En la mateixa línia s'ha pronunciat l'alcalde Joan Ribó, qui ha incidit en què tot el que s'està fent va en la senda d’"internalitzar, no externalitzar".