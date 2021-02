Dos anys de presó per a l'estafador dels 2.000 tumors

El recorregut judicial d'una de les estafes més mediàtiques dels últims anys a Espanya va donar ahir un inesperat gir quan Francisco José Sanz González de Martos, més conegut com a Paco Sanz, va acceptar una condemna de dos anys de presó (enfront dels sis que inicialment es demanaven) i va reconéixer haver estafat més de 264.000 eurosfingint tindre “més de 2.000 tumors”.

No es tracta de la fi definitiva de la causa, ja que el tribunal encara haurà de dirimir la responsabilitat civil al no haver-se aconseguit un acord sobre aquest punt. No obstant això, en renunciar-se a part de la prova, el judici serà molt més breu. A més, el més probable és que permeta a l'acusat evitar la presó, ja que l'habitual és que les condemnes de dos anys o inferiors se suspenguen durant un període de cinc anys i, si no es delinqueix en eixe temps, no impliquen l'ingrés a la presó.

La història d'aquesta estafa comença l'any 2009, quan a Paco Sanz, un vigilant de seguretat de 39 anys radicat en Pobla de Vallbona, se li va diagnosticar la síndrome de Cowden, una malaltia classificada com a rara d'origen genètic que es caracteritza per l'aparició de tumors benignes, en el seu cas sense risc vital imminent. En virtut d'aquest patiment, se li va concedir la incapacitat absoluta per a treballar i una pensió de 746 euros. No obstant això, Sanz va decidir traure partit de la seua situació.

En 2010 va emprendre una campanya per xarxes socials per a fer creure que el seu cas era molt greu. Al mateix temps, va crear una pàgina web, www.ayudapacosanz.com, amb el pretés propòsit de recaptar fons per a un costós tractament. Sanz va arribar, fins i tot, a donar d'alta l'Associació Paco Sanz per a la Investigació de la Síndrome de Cowden Espanya (Apsisce), de la qual era president, amb el suposat objectiu de donar suport a malalts i familiars.

Amb el temps, l'engany va començar a prendre unes dimensions poques vegades vistes. Sanz va aconseguir contactar amb diversos actors i presentadors de televisió que van accedir a fer-li donatius, col·laborar amb ell en l'organització d'esdeveniments benèfics o donar difusió al seu cas, commoguts pel relat fals de la seua malaltia. Entre aquests famosos figuren noms de la talla de Santi Rodríguez, José Mota, Dani Mateo, Javier Cárdenas, Risto Mejide, Santiago Segura, Dani Martínez, Jorge Javier Vázquez, Charo Reina i Álvaro Negrero, molts dels quals han optat per personar-se com a acusació particular en el judici.

En 2015, va arribar fins i tot a publicar un llibre sobre la seua vida, amb pròleg del youtuber Auronplay i epíleg de Pedro García Aguado. L'objectiu fictici era destinar el 50% del preu de cada exemplar a aconseguir fons per al tractament de la seua malaltia. No obstant això, la bambolla finalment va esclatar al gener de 2017. Eixe mes, el que fora l'editor de la biografia de Sanz, Alejandro Ruiz Hurtado, va presentar una denúncia en la comissaria madrilenya de Puente de Vallecas. Ruiz havia començat a sospitar de Sanz en treballar amb ell, i havia estat investigant-lo i recaptant proves i testimonis durant dos anys.

Dos mesos més tard, Sanz va ser detingut en el seu domicili de Pobla de Vallbona. En les setmanes següents el vel va caure per complet. Es van filtrar als mitjans de comunicació vídeos en els quals Sanz es burlava dels seus donants, i es va conéixer que havia emprat els 264.780 € per a comprar-se objectes de luxe i viatjar amb totes les comoditats imaginables. La imatge de vulnerabilitat que havia creat al llarg de tant de temps es va enfonsar per a deixar en el seu lloc el record d'una de les estafes més sagnants de la història d'Espanya.

Eludir la presó

És possible que, en termes absoluts, Paco Sanz encara isca beneficiat de l'estafa. Amb el pacte aconseguit, previsiblement podrà evitar el pas per la presó, i atés que no totes les víctimes han denunciat, és probable que la responsabilitat civil siga menor que la quantitat estafada: 264.780 euros.