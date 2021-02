La curiosa propuesta de Wyoming a Dani Mateo: "¿Te importaría hacer el ridículo delante de toda España?"

Una de las noticias que abordó al comienzo de la semana El intermedio fue el juicio por los papeles de Bárcenas, que comenzó este lunes en la Audiencia Nacional. Wyoming señaló que había "llegado el gran día, una jornada histórica".

"Tratándose del juicio de los papeles de Bárcenas creo que este programa debe celebrarlo como se merece, con una canción", afirmó el presentador, que añadió: "Como no me fío del falsete de Sandra Sabatés, voy a llamar a Dani Mateo para que me ayude con los coros".

🔴 @sandrasabates11 comienza su repaso diario a la actualidad con el arranque del juicio por los papeles de Bárcenas. Wyoming lo celebra con una canción: "Papelitos, papelitos, papelitos de financiación".... ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/ZX7AYRyyDDpic.twitter.com/kd1SDvc9z0 — El Intermedio (@El_Intermedio) February 8, 2021

Wyoming solicitó la presencia de su colaborador, al que hizo una curiosa propuesta: "¿Te importaría hacer el ridículo delante de toda España?". Mateo acudió raudo y veloz para contestar que "siempre estoy listo para eso, es mi especialidad".

Ambos empezaron a cantar su propia versión de Clavelitos, que contó con menciones especiales al extesorero del PP y al expresidente Mariano Rajoy, entre otros: "Papelitos, papelitos, papelitos de financiación, hoy te traigo, papelitos, papelitos redactados por Luis el Cabrón", entonaron.

Y continuaron con su canción: "Si algún día, Marianito, se demuestra que hubo caja B, no te extrañe si llega un mensaje que te pide ser fuerte también", concluyeron entre aplausos del público presente en el plató del espacio de La Sexta.