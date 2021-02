Pablo Motos: "Después de tantas pruebas, el test anal me lo veo venir"

Pablo Motos continuó este lunes en su casa "por precaución", como anunció Nuria Roca, pero el valenciano conectó con El hormiguero (que tuvo como invitado a Daniel Guzmán) por videollamada para contarle a los espectadores las últimas novedades sobre su estado de salud.

"Buenas noticias, ya soy negativo en covid", anunció el presentador, y tras los aplausos del público del plató, Roca le preguntó: "¿Pero te encuentras bien?", a lo que Motos le contestó que "estoy perfecto y no paran de hacerme cosas".

Y añadió que "todos los días los médicos me hacen algo y lo del test anal lo veo venir... Me han hecho una prueba para saber si tengo trombos, pero también estoy bien". Y destacó que "estoy perfectamente, pero como tengo que mantener la cuarentena, podré volver el jueves a hacer el programa".

¡Pablo Motos es negativo! ¡El jueves estará de nuevo con nosotros! #GuzmánEHpic.twitter.com/YuRgfx8xfu — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 8, 2021

Su llegada fue celebrada por todos los colaboradores de El hormiguero y Roca señaló: "mientras te guardaremos el sitio y nos portaremos bien". Motos le confesó a su sustituta que "te quiero con locura".

"Te estoy viendo todas las noches... pero el baile que has hecho con las Twin Melody...", comentó entre risas Motos, a lo que Roca le contestó que "mira que lo intento, pero si no has nacido para eso, pues nada, pero le pongo ganas".