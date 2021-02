La concejal de Adelante en Valencina se desliga de la personación en la investigación del voto del empate

Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno local, encabezado por el alcalde socialista Antonio Manuel Suárez, durante una reunión ha sido tratado el mencionado caso y ha quedado de relieve la decisión de personarse en dichas diligencias, si bien aún ha de ser definida la fórmula para ello, es decir si hacerlo a título de Equipo de Gobierno o como partido, toda vez que también pesaría la pretensión de personarse a título individual en el caso de algunas personas que presenciaron los hechos en cuestión.

Al respecto, Trinidad Zapata ha asegurado que no ha participado "en ninguna reunión del equipo de Gobierno" sobre dicho asunto ni ha participado de dicha decisión de personarse en la causa. Igualmente, indica que ella no prevé personarse en la causa a título personal ni votar a favor de que lo haga el Gobierno local tripartito.

Recordemos que las elecciones municipales de 2019 arrojaron en Valencina un empate a 1.580 votos entre las candidaturas del PP y del PSOE, tras lo cual los populares se alzaron con el acta de concejal en liza al caer a su favor la moneda lanzada al aire para resolver la situación, consiguiendo así seis ediles frente a cinco del PSOE.

No obstante, el socialista Antonio Manuel Suárez logró revalidar la Alcaldía frente al candidato popular Ramón Peña, al apoyar a la candidatura del PSOE la edil de Cs y la concejal de Adelante, quienes finalmente conformaron un gobierno de coalición con el PSOE.

La maniobra motivó que Ciudadanos expulsase de sus filas a la citada concejal, Susana Martín, al haber apoyado al PSOE y formar gobierno con dicho partido sin autorización de la formación naranja, continuando Martín como edil no adscrita y miembro del Gobierno local.

LA DENUNCIA

En ese contexto, las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número dos derivan de una denuncia de la que fuera portavoz del PP Nuria Jiménez, por posibles "graves irregularidades en el recuento de votos en las pasadas elecciones (municipales de 2019) que podrían afectar a la composición de los representantes que forman el Gobierno del Consistorio y que pueden ser constitutivas de un presunto delito electoral y de falsedad de documento público", según dicha denuncia recogida por Europa Press.

En la denuncia se rememora que en principio, el recuento de votos de las elecciones municipales de 2019 arrojaba un resultado según el cual el PSOE había cosechado dos votos más que el PP, con lo que inicialmente le correspondían seis concejales frente a cinco del PP, si bien finalmente fueron validados dos votos al PP en principio declarados nulos, lo que motivó el mencionado empate y la resolución del asunto con la moneda al aire que concedió al PP el sexto edil en liza entre populares y socialistas.

Respecto a uno de esos dos votos, la Junta Electoral Central zanjó que "figura en el expediente la declaración del vocal que abrió dicho sobre" con el testimonio de que "no podría asegurar que no se hubiera roto el voto al sacarlo y que él mismo creyó que el voto se rompió al sacarlo", a lo que se agrega una "posterior declaración jurada ante notario del citado vocal, en la que indicaba que uno de los sobres se le rompió al abrirlo, rasgando también la papeleta que estaba dentro, papeleta que correspondía al PP", lo que llevó a la validación del voto.

"LA PRESIÓN EJERCIDA"

En ese sentido, la denuncia expone que inicialmente, dicho vocal "manifestó de manera insistente en voz alta que el susodicho voto estaba roto antes de ser extraído del sobre que lo contenía, visiblemente molesto por la presión ejercida en ese momento por interventora del PP", toda vez que el escrutinio de la mesa electoral fue finalmente cerrada con la contabilización de tal voto como nulo y "sin discrepancia entre los miembros de dicha mesa".

Posteriormente, según la denuncia, la interventora del PP "pidió incluir en el acta una reclamación" respecto al citado voto declarado nulo, ante lo cual la denunciante asegura que varios testigos, entre ellos la actual edil no adscrita y la concejal de Adelante, habrían presenciado que el mencionado vocal "en ningún momento del recuento ni de la firma del acta manifestó haber roto la papeleta, más bien se quejaba de lo contrario, es decir que la papeleta estaba rota, repitiendo que dejaran de presionarle y que la papeleta estaba rota".

Tras ello, precisa la denuncia, el PP entregó "un acta notarial de manifestaciones efectuadas" por el vocal en cuestión "dos días después del de la jornada electoral, ante la sorpresa de los representantes del PSOE", documento con el cual "cambió la decisión de la Junta Electoral de Zona, dando validez al voto declarado nulo y, en consecuencia, estableciéndose el empate".

EL PP "TENÍA EL ACTA EN SU PODER"

En dicha acta notarial, el vocal "manifestó que había sido él quien rompió el sobre que contenía la papeleta discutida, lo que no respondía a la realidad", señala la denuncia, indicando que "sorprendentemente" el vocal hizo esta manifestación "ante notario y debió entregar (el acta notarial) al PP, puesto que es el representante de dicho partido quien tenía el acta en su poder y la entregó a la junta electoral", toda vez que otra acta notarial esgrimida después por los dos restantes miembros de la mesa electoral y las ahora ediles no adscrita y de Adelante "no se llegó a tener en consideración".

El mencionado vocal, según se detalla en la denuncia, "ha efectuado manifestaciones contradictorias, con grave influencia en el procedimiento electoral, pues dichas manifestaciones, posteriores a la jornada electoral, no sólo se pueden entender falsas, sino que han provocado una composición de ediles en el Ayuntamiento de Valencina que no se ajusta al verdadero resultado de las elecciones".