PP de Vélez critica "premiar" con sueldo público a dirigente que "insultó a edil y descalificó a la Policía"

La concejala 'popular' Eva García ha recordado "los desafortunados episodios protagonizados por Medina" durante el pasado mandato corporativo, periodo en el que ostentaba el cargo de vicesecretario de Política Municipal del PSOE de Vélez-Málaga y ha criticado que "en su momento, pese a la gravedad de las descalificaciones contra la edil y los agentes, el regidor no solo no protegió a la concejala y a la Policía, sino que los echó a los pies de los caballos".

García, que ha recordado en un comunicado que en su día Moreno Ferrer "prometió que no contaría con cargos de confianza y dedicaría ese dinero a un plan de empleo", ha mostrado "perplejidad" de los miembros del grupo municipal del PP tras conocer el decreto de nombramiento de Medina, "en el que se establece un salario bruto anual de 37.888,62 euros, lo que supone una retribución mensual de 2.706 euros".

"Tras todo lo que ocurrió, se quiso echar tierra sobre el asunto y se esperó un tiempo para beneficiar y agraciar a este señor. En primer lugar, el alcalde lo nombró consejero de la empresa municipal Emvipsa, responsabilidad que hasta ahora ha venido ocupando, pero no damos crédito a que ahora se nombre cargo de confianza a un machista y se le recompensen sus descalificaciones a una concejala y a la Policía con un sueldo público de casi 38.000 euros al año", ha manifestado la edil.

Para la concejala 'popular', este nombramiento constituye "un despropósito, una indecencia y una inmoralidad" por parte del alcalde, del que ha asegurado que los miembros del PP "no nos podíamos esperar que cayera tan bajo, con tanto desprecio hacia sus propios compañeros y en especial hacia su compañera Zoila, beneficiando a este señor pese a sus insultos y descalificaciones".

Por otro lado, García ha afirmado que el nombramiento de Medina también ha creado "un profundo malestar" en el seno de la Policía Local, "cuyos miembros están indignados y no entienden que alguien que vertió calificativos tan graves contra el cuerpo y sus agentes pueda ejercer ahora una responsabilidad como persona de confianza política".

A juicio de la edil, el regidor veleño "ha perdido el norte, no solamente saltándose el confinamiento perimetral y yéndose de festines a restaurantes, sino que encima, en vez de amparar a la Policía Local o a una compañera cuando se producen estos graves insultos, premia a esta persona con un puesto de trabajo con 2.700 euros al mes".

"Este señor no puede estar ni un día más en el Ayuntamiento. Exigimos al alcalde que de forma inmediata le destituya. ¿Cómo se puede nombrar cargo de confianza y otorgarle un sueldo que pagamos entre todos los vecinos a una persona que ha dicho estas barbaridades a un cargo público, a una concejala? Si quieren tenerlo, que lo pague el PSOE, pero que nunca lo pague el pueblo de Vélez", ha señalado.

De igual modo, García ha advertido de que los miembros del Partido Popular "no vamos a tener, evidentemente, ningún trato con este cargo de confianza si no es cesado", pero ha insistido en que Moreno Ferrer "tiene que destituirlo si le queda un mínimo de integridad o moralidad, porque no hay razón alguna que lo pueda justificar".

Por último, también se ha dirigido a los miembros del Gipmtm, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, a los que les ha pedido "que actúen y no miren para otro lado con este asunto, que dejen claro que están en contra de comportamientos y conductas machistas, pues de lo contrario serán cómplices de todo lo que estamos denunciado".