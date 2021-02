El 99% de mesas electorales del 14-F tienen miembros "suficientes" como para poder constituirse el domingo

#infoEleccions2021



Estat de les meses:



👉Un 1,16% de meses no tenen encara el mínim de 3 membres per constituir-se, PERÒ ho atribuïm a falta de dades



Si traiem les meses de les que no tenim dades,

👉Només UNA té 2 membres



La resta en tenen 3 o més: poden constituir-se

1/2