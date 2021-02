'Los Bridgerton' vuelven a crear tendencia: el estilo 'regencycore' se traslada al maquillaje

Los Bridgerton se ha convertido en el mejor estreno de la historia de Netflix, llegando a acumular 83 millones de usuarios que vieron la serie en los primeros 28 días de su emisión. Todo un logro para la plataforma de streaming.

Junto a su jugosa historia, también ha causado sensación su cuidado vestuario y maquillaje, llegando a crear un nuevo movimiento estético en las redes sociales: el regencycore, basado en las piezas y siluetas de la época de la regencia inglesa.

Una de sus piezas estrella es el corsé, cuya búsqueda ha aumentado un 123% en internet, según cuenta el portal Lyst. Aunque también los vestidos de corte imperio y los accesorios de perlas y plumas han aumentado su demanda.

Durante la época de la regencia el maquillaje no estaba bien visto, por eso mismo el ideal de belleza era una piel clara (sin ser tan blanca como en la en la época georgiana) y con rubores naturales, aunque esto no quiere decir que no se maquillaran. En este periodo, lo que buscaban era una belleza natural, lo que hoy podríamos considerar como "buena cara".

En la actualidad, el conocido como makeup no makeup (maquillaje que no parece maquillaje) está muy en boga, por lo que era de esperar que el look que vimos en Los Bridgerton acabase siendo tendencia.

Si nos remontamos a principios del siglo XX, las mujeres utilizaban bases para la piel y polvos normalmente echos de harina de arroz para ocultar marcas y unificar el tono de la piel. Hoy en día no hace falta recurrir a técnicas tan arcaicas, nos basta con una BB o CC Cream o un velo de color.

Para conseguir un tono saludable en las mejillas, las mujeres de aquella época utilizaban cinabrio mineral (que era tóxico), cochinilla, el sándalo rojo o el azafrán, aunque si querían un color más rebajado, mezclaban los rojos con polvos blancos como talco o polvo de pelo.

Por suerte, ahora podemos acercarnos a cualquier tienda de maquillaje y encontrar productos seguros y testados dermatológicamente. Para conseguir nuestro tono ideal, debemos fijarnos de qué color se ponen nuestras mejillas cuando nos sonrojamos y aplicarlos en esos puntos para que quede natural.