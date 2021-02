Castilla y León prorroga sus restricciones hasta el 23 de febrero por riesgo "extremo" de contagios 

La Junta de Castilla y León ha acordado este lunes prorrogar quince días más, hasta el 23 de febrero, las medidas restrictivas que afectan fundamentalmente al sector de hostelería, los centros comerciales, los gimnasios y los salones de juego, al entender que persiste el riesgo "extremo" de contagios de covid.

El acuerdo lo ha adoptado la Junta en un Consejo de Gobierno extraordinario, un día antes de que mañana expire el periodo de vigencia de las restricciones actuales, tomadas a mediados de enero ante el incremento de los contagios de esta tercera ola, cuyo inicio sitúa en los primeros días del año.

Es la segunda vez que se prorrogan las medidas

Ya que otro acuerdo de la Junta las prolongó el pasado 25 de enero, con la referencia de su vigencia hasta el 9 de febrero a las 23:59 horas, por lo que ahora era necesario prorrogarlas nuevamente, al entender la Consejería de Sanidad que persiste la transmisión comunitaria del virus y excede las capacidades del sistema sanitario.

A pesar de que fue adoptada a la vez que estas medidas restrictivas, esta prórroga no afecta al adelanto a las ocho de la tarde del toque de queda, ya que en este caso fue aprobada por el tiempo que durase el estado de alarma, por lo que será la resolución del Tribunal Supremo, esperada para los próximos días, la que resuelva sobre la vigencia de esa restricción de movilidad nocturna tras recurrirla el Gobierno central.

Continúa el cierre perimetral y las reuniones de 4 personas

Siguen vigentes también, aunque se trata de acuerdos diferentes a los prorrogados hoy, la prohibición de reuniones de más de 4 personas no convivientes y la limitación a 25 personas en los lugares de culto, así como el cierre perimetral autonómico y provincial.

También son independientes de estas medidas prorrogadas ahora aquellas que se incluyen en el acuerdo de la Junta aprobado el domingo pasado y que afectan a los 25 municipios con una incidencia de la covid más disparada (por encima de los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días), que tienen aplicadas medidas excepcionalísimas, como el cierre completo de la hostelería y la limitación horaria del comercio a las seis de la tarde.

De este modo, tras la prórroga de hoy, quedan extendidas hasta el 23 de febrero la suspensión de la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales, a excepción de los minoristas o los de menos de 2.500 metros cuadrados de alimentación u otros productos de primera necesidad, que deberán exponer al público su aforo máximo con protocolos de recuento.

La restauración podrá seguir con entregas a domicilio

Además, siguen suspendidas las actividades de restauración en interiores, permitiéndose en terrazas con las condiciones indicadas para el nivel 4, con excepciones como la entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo en las horas no afectadas por el toque de queda.

Igualmente sigue suspendida la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física no oficial y no federada, que no sean al aire libre.

Por último, sigue suspendida la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y apuestas.