Cs exige a Ribó que aumente las frecuencias de la EMT para"evitar aglomeraciones en pleno pico de contagios"

Esta petición se ha producido tras la presentación de los nuevos 21 autobuses híbridos por parte del alcalde y el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi.

"La EMT sabe que puede contar con nosotros para todo lo que sea renovar y actualizar la flota y dar un mejor servicio a los valencianos en el transporte público", ha manifestado Giner en un comunicado.

Asimismo, ha criticado que "con los nuevos autobuses, a Ribó se le acaban las excusas para que la frecuencia no mejore, porque está retirando autobuses viejos que no funcionaban por nuevos", al tiempo que ha urgido al alcalde "a gestionar que por las mañanas no se produzcan aglomeraciones, sobre todo en las 'paradas intercambiador' que ha creado Grezzi en la calle Xàtiva y en la Puerta de la Mar".

"En esas paradas nos aglomeramos 10, 15 o 20 personas, esperando un sinfín de números de autobús, y eso provoca una peligrosidad enorme en cuanto al distanciamiento social. Es peligroso y Ribó sabe que está prohibido por la Generalitat", ha concluido.