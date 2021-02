El duro testimonio de una especialista de cine sobre la violación que vivió de niña: "Mis padres me pidieron que no lo dijera"

Melody Chen no volvió a ser la misma después de que su primo abusara de ella y de su hermana, y ha querido alzar la voz para contar su historia, algo que en su día su familia le pidió que no hiciera.

Esta especialista de cine nacida en Taiwán que vive en Hong Kong ha confesado cómo la sociedad provocó que su trauma infantil se le enquistara y le hiciera más daño, problema que llegó a provocar la muerte de su hermana.

"En nuestra sociedad, la gente evita hablar de la violación. Te dicen: 'No se lo digas a nadie'. Pero si no hablas de ello, la herida permanece abierta en tu corazón y se irá inflamando poco a poco e infectando. Te arruinará la vida", se sinceró.

Según explicó, su primo abusó de ellas cuando eran solo unas niñas, pero eran tan pequeñas que no entendían lo que pasaba. "Se lo conté a mis padres después e hicieron que me sintiera avergonzada", confesó. "Me acuerdo de cómo me decían: 'Nunca se lo cuentes a nadie'. Me pasé años en un estado de pánico constante".

"Mi hermana nunca logró recuperarse", contó. "Su vida se volvió insoportable". Melody Chen explicó que su hermana, tras estar 21 días desaparecida, fue encontrada muerta "en una plataforma dentro de una sala de motores".

"Si hubiera tenido una familia que me apoyase y no hubiese pasado por mi traumático pasado, no estaría haciendo un trabajo tan duro", aseguró. "Me planteo cada trabajo como si fuera a ser el último. Podría morir en cualquier momento [...] Supongo que nací para hacer esto. Puede que sea inmune al dolor por naturaleza".