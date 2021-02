Cvirus.- La primera setmana de febrer es tanca amb un descens del 20% en les aules confinades a la Comunitat

El 98,3 per cent dels quasi 47.000 grups que hi ha en les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics va concloure la setmana de l'1 al 5 de febrer amb classes presencials, sense que s'haja presentat cap incidència. Dels 1.845 centres, el 76,6 per cent, és a dir, 1.414, va acabar sense aules confinades, segons les dades de la Conselleria d'Educació, que ha constatat un descens del 20% en el nombre d'aules confinades en relació amb la setmana anterior.