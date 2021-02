Cvirus.- Dalmau: "Ara no és el moment d'alçar unes mesures que clarament estan sorgint efecte"

"Hem de mantindre els mecanismes i les mesures que calguen per a véncer la pandèmia", ha assenyalat en declaracions als mitjans després de visitar les famílies de La Pobla de Vallbona en risc de desnonament per a comunicar-los la solució habitacional aconseguida per la Generalitat amb l'empresa propietària dels immobles.

Segons Dalmau, encara que "hi ha una estabilització de les xifres, ara no podem fallar: ara és el moment d'acabar de doblegar la corba". "No és el moment de baixar la guàrdia, sinó de continuar, perquè la vida de les persones està per damunt de qualsevol cosa", ha declarat.

Pel que fa a la vacunació massiva de la població, ha assegurat que "el Govern (valencià) està a l'una en açò, com en tantes coses" i ha destacat que "cal buscar, a mesura que arriben les vacunes, mecanismes perquè siguen més efectives i injectades el més ràpid possible".

"Entenem que ara mateix el gran repte que tenim és fer front a la pandèmia i el mecanisme més important per a açò és la vacuna. Això implica que el Govern valencià posarà les mesures que calguen perquè, a mesura que arriben les vacunes, es puguen immunitzar les persones", ha conclòs.