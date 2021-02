De 465 a 179 euros o por qué deberías comprar la escoba vertical de Cecotec si buscas eficacia al mejor precio

Cuando llega uno de tus días de fiesta, además de disfrutar de planes que te ayuden a romper con la rutina, siempre tiene que reservar un hueco para poner a punto tu hogar y disfrutar de una casa limpia y ordenada. Y esta labor no se puede evitar ni aunque entre semana tu robot aspirador se encargue de dar un repaso. Así que no nos libramos de ponernos trapo en mano a repasar el polvo de los muebles y a retirar la suciedad de las zonas más complicadas donde estos dispositivos no alcanzan con su acción. Claro que, para estos casos, aliarnos con un gadget techie adecuado también puede facilitarnos la tarea y hacer que invirtamos menos tiempo en ella logrando los mismos resultados.

Nos referimos a las escobas verticales, unos dispositivos que, si bien no son tan populares como los robots, han sabido reivindicar sus bondades comoaliados en la limpieza de nuestro hogar. Además de ocupar poco espacio, nos permiten controlar el resultado de cada tarea, al tiempo que nos posibilitan el llegar hasta zonas difíciles como debajo de los muebles, rincones, esquinas y hasta el techo (¡sí, esta zona también hay que limpiarla!). Asimismo, muchos de los modelos de escobas verticales se transforman rápidamente en un aspirador de mano, para poder limpiar sillas, zonas altas o que requieren mayor precisión y delicadeza.

Lo mejor de esto es que, en ocasiones, podemos encontrar estos dispositivos versátiles a muy buen precio para que conseguir una casa impecable resulte más sencillo. Hoy es uno de esos días, puesto que en Cecotec han rebajado su popular Conga Rockstar 700 un 61% y, de costar 465 euros, ahora puede ser tuya por menos de 179. Es un 3 en 1 y ofrece hasta 65 minutos de autonomía. ¿Quieres descubrir por qué no deberías dejarla pasar?

La RockSatra 700. Cecotec

Más motivos para apostar por este aspirador

Con una bajada de precio del 61% que, sin duda, incentiva su compra, lo cierto es que esta aspiradora sin cables de Cecotec cuenta con suficientes (buenas) prestaciones por las que merece la pena incluirlo a nuestro batallón de limpieza. Para empezar, es un gadget tres en uno: funciona como aspirador fregona (si se le coloca el accesorio correcto), como escoba vertical y como dispositivo de mano, asegurando que, de techo a suelo, no hay rincón que se escape de sus 430 W de potencia y sus 24 kPa de poder de succión. Además, gracias a la tecnología Digital Brushless con un motor de última generación sin escobillas, proporciona una mayor velocidad, un menor ruido y una vida útil longeva, asegurándonos la inversión a medio y largo plazo.

Funciona con tres modos (Eco, Diario y Turbo) para adaptar su uso a cada circunstancia y se sirve de un doble cepillo motorizado (de esponja para suelos duros y bimaterial de cerdas y silicona para todo tipo de superficies) para eliminar todo tipo de suciedad de cualquier superficie de forma efectiva.

