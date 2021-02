Cvirus.- La Generalitat engegarà un pla de xoc per a agilitzar "obres estratègiques" en infraestructura sanitària

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat un pla de xoc que permetrà, per mitjà de mesures com la declaració d'emergència de les obres, "agilitzar els procediments i accelerar els terminis de les infraestructures sanitàries" d'aquelles que es consideren "estratègiques per a respondre la pandèmia i la postpandèmia".