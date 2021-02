Detinguts un matrimoni i el seu fill per obligar una dona a mendicar a València

Aquestes coaccions es remunten a l'arribada de la víctima a Espanya, al juliol del 2020, fins a l'actualitat, informa Prefectura en un comunicat.

El matrimoni s'hauria oferit a trobar-li un treball a Espanya, però una vegada ací presumptament li van obligar a mendicar en la ciutat de València i a entregar-los tots els diners obtinguts.

Després de les perquisicions, els investigadors van esbrinar que no permetien a la dona moure's lliurement i que la vigilaven de forma constant per a evitar que fugira, indicant-li sempre els llocs on havia de mendicar.

És més, el matrimoni i el seu fill la increpava en cas de no obtindre suficients diners, arribant a emprar la violència i a provocar-li uns corts superficials en la mà amb un ganivet.

En una ocasió, el jove l'hauria tirat al sòl per a realitzar-li tocaments en un parc de València, encara que ella va ser auxiliada per una ciutadana i va aconseguir fugir d'ell.

Una vegada identificats, els sospitosos van ser arrestats pels delictes de coaccions i detenció il·legal, el fill també per agressió sexual. Dos d'ells tenen antecedents i tots han passat a disposició judicial.