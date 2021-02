Guía de regalos fitness para San Valentín

No puede haber mejor regalo de San Valentín para una persona a la que le gusta cuidarse y disfrutar de un cuerpo sano, fuerte y atractivo que un obsequio relacionado con el fitness y la nutrición.

Posibilidades hay muchas y con un código descuento MyProtein se pueden conseguir a un precio mejor, pero lo importante es acertar con ese artículo en concreto que se ajusta a las preferencias y gustos de esa persona tan especial.

Si no te acabas de decidir, pero tienes claro que la actividad física tiene que inspirar tu regalo o, más que regalar, buscas algo especial para ti, que ya te toca; aquí tienes una completa selección de ideas que encontrarás en MyProtein y con las que, seguro, acertarás.

Bolsa de gimnasio Core Gym Holdall

Un básico que se hace rápidamente imprescindible. La bolsa de gimnasio Core Gym Holdall es de esos regalos que se agradecen cada vez que vas a entrenar porque hacen las cosas mucho más fáciles. Tiene el tamaño perfecto, es impermeable y cuenta con un bolsillo lateral en el que se puede llevar el calzado.

Bolsa Core Gym Holdall permite transportar todo lo que necesitas para entrenar. Myprotein

También dispone de un bolsillo interno con cremallera para guardar las llaves o el móvil y, además, es muy resistente y permite llevar cargas considerables.

Tortitas proteícas

Sorprende a tu pareja el Día de los Enamorados con un desayuno cargado de proteínas con las tortitas que vas a poder preparar con este pack. El conjunto cuenta con: mezcla proteica para las tortitas, mantequilla de cacahuete y sirope sin azúcares añadidos. Un regalo muy dulce para conquistar también con el estómago.

Las tortitas proteicas son un sabroso desayuno para disfrutar de San Valentín. Myprotein

Apenas cuesta unos cinco minutos preparar las tortitas y serán una buena forma de empezar ese día tan especial con toda la fuerza para aprovecharlo al máximo. Si, además, llevas el desayuno a la cama, el éxito de tu regalo está garantizado.

Esterilla de yoga

Un detalle que gustará a cualquier persona aficionada al yoga o que acaba de iniciarse en esta disciplina, que es algo más que un deporte. La esterilla y ropa cómoda es prácticamente lo único que se necesita para poder practicar yoga y disfrutar de sus múltiples beneficios tanto físicos como para el bienestar mental.

Una buena esterilla es fundamental para poder realizar posturas con comodidad. Myprotein

Esta esterilla está hecha con espuma de alta densidad para ganar comodidad, tiene una superficie ondulada que evita los resbalones y cuenta con un espacio para escribir el nombre y eliminar confusiones. Un regalo que se puede aprovechar en casa, en cualquier centro de yoga o en espacios naturales.

Pack Wonder Woman

El pack Wonder Woman es el regalo perfecto para las seguidoras y seguidores de Wonder Woman y, especialmente, de su última película, Wonder Woman 84. Esta edición limitada incluye: una camiseta, un shaker y una bolsa de impact whey con un sabor especial creado para la ocasión.

El pack Wonder Woman es muy completo y cuenta con una presentación muy atractiva. Myprotein

Con una fantástica presentación, este pack es un regalo perfecto para disfrutar del deporte y emular el espíritu guerrero de Wonder Woman. Una opción muy completa para las deportistas que nunca se rinden.

Cuerda de saltar Deluxe

Con mangos muy sólidos que permiten un agarre seguro y rodamientos sellados para poder alcanzar velocidad, la cuerda de saltar Deluxe es una cuerda de calidad que permite realizar este ejercicio aeróbico y de coordinación en prácticamente cualquier lugar y con un alto nivel de exigencia.

La cuerda de saltar Deluxe aguanta niveles muy altos de entrenamiento. Myprotein

Con esta cuerda, tu pareja tendrá la herramienta necesaria para hacer cardio en casa o en cualquier lugar y quemar calorías o para utilizarlo como calentamiento para cualquier actividad deportiva.

Son solo algunos ejemplos de regalos que conquistarán a cualquier persona aficionada al fitness y a la vida sana en el Día de San Valentín. En MyProtein hay muchos más y par el Día de San Valentín también reservan descuentos especiales para que el Día de los Enamorados sirva para celebrar vuestro amor y el que sentís por el deporte.