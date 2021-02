Iker Jiménez opina que hay una "caza de brujas" contra los 'youtubers': "Creo que es un mundo que no entiende lo nuevo"

Después de alegar en su programa de YouTube que había "xenofobia y racismo" contra los youtubers que se marchaban a Andorra, Iker Jiménez ha vuelto a defenderlos este domingo en Cuarto milenio y ha opinado que hay una "caza de brujas" contra ellos.

"El hecho de que personas estén haciendo un trabajo que nadie podía imaginar, me parece apasionante", destacó al final de su programa en Cuatro. "Han roto la barrera de los trabajos del siglo XX. Son los primeros trabajos del siglo XXI, es decir, deslocalizados. Y aquí hay una revolución de fondo brutal".

"Todos los que han atacado a los youtubers de Andorra, que tendrán sus razones, no son muy conscientes de lo que viene", declaró. "El seguimiento de esta gente es infinitamente superior al que puedan tener las figuras de la tele, entre ellas yo".

"Flaco favor se hace simplemente atacando a lo desconocido, a lo que se piensa que puede ser injusto, sobre todo por la forma. He leído cosas que me parecen increíbles, lo digo de verdad", aseguró el presentador. "No sé si esto es xenofobia y racismo contra youtubers, pero pedir que se decapite en plaza pública, que se les expropien los bienes, llamarles ratas, piara de cerdos... Tengan cuidado los periodistas en decir eso de otros, pero con los youtubers parece que no pasa nada. Contra ellos no hay racismo ni xenofobia ni nada de nada porque tienen unos cuantos duros".

"Sé que en este momento me pongo en contra de muchas personas, cosa que me da exactamente igual [...] Yo les tengo mucha admiración. Y el que quiera que vaya y lo haga mejor. Ya me gustaría a mí ser como DJ Mario", comentó Iker Jiménez. "No hay tantos youtubers exitosos, hay muchos porque el medio es abierto, pero algo harán bien, ¿no? Esto de creer que El Rubius o el otro hacen el tonto es relativo. Ninguno que tenga éxito creo que sea tonto".

"Es un fenómeno global que no va a dejar de existir"

"Podemos entrar en los valores profundos de algunos. Pero es como todo: ¿en la tele qué? ¿Somos todos santos? ¿En la prensa solo dan buenos valores? En las revistas, en la radio...", alegó. "Esta caza al youtuber me parece un mundo que no entiende lo nuevo. Y lo nuevo no va a dejar de existir, va a seguir creciendo porque es un fenómeno global".

"Este ataque en comuna llamándoles poco menos que piratas o expropiadores... Me parece que hay algo más que no les cuentan y es el temor", opinó el presentador, quien considera que hay gente que no entiende cómo estos jóvenes cobran más que ellos. "Las estrellas de YouTube ganan mucho más que cualquier estrella de la tele".

"Creo que bajo la excusa del asunto del dinero y los impuestos, que ese es otro tema y se podría discutir, se ha aprovechado para intentar poner el punto de mira en una serie de chavales", defendió. "Conozco a gente que hace tutoriales maravillosos, sobre temas de ciencia, de historia... cosas muy productivas e interesantes. El youtuber no es solo el bromista o el que juega solo a juegos, que tiene también su mérito".

"En un mundo hiperguionizado, en un mundo de unos medios que son como son, llega una gente que no se somete a esas reglas y que conecta con otra gente", sostuvo. Después, Iker Jiménez destacó que hay muchas personas amantes de este tipo de contenido que no van a olvidar ni perdonar los "insultos que se les han dicho" y la rabia que se ha volcado contra los youtubers: "A ellos les importa un bledo los políticos, los columnistas y los intelectuales, ellos son de su gente, apoyan a sus youtubers y no menosprecian".

"En un mundo de unos medios que son como son, llega una gente que no se somete a esas reglas"

"Ponerse así y hacer esta caza de brujas que yo he visto, me parece inaudito. Se han puesto todas las herramientas típicas de la caza de brujas, que son muy habituales, para que todo el mundo salte", aseguró el presentador y puso ejemplos de las cosas que los han llamado como parte de esta "caza de brujas": "Insolidarios, ricachones asquerosos, nos robáis... Eso es muy fácil de hacer".

"El trasfondo es mucho más profundo, es un cambio en la mente, en la comunicación, en la percepción, en el trabajo, en la economía y en el futuro. A mí no me habrán visto nunca insultar a un youtuber porque creo que tienen mucho mérito. Los que tienen éxito no son ningunos gilipollas, ni ninguna piara, ni ningunas ratas, ni ningunos ladrones. Es una corriente que encaja con la gente y que nadie va a poder borrar", concluyó.