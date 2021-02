Hosteleros de Bizkaia se concentran este martes en el Juzgado en Bilbao esperando que TSJPV les permita reabrir

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) decidirá este martes si la hostelería vasca puede reabrir sus bares y restaurantes, tras dar de plazo hasta hoy lunes al Gobierno Vasco para presentar alegaciones al recurso de la asociaciones de hosteleros.

Las Asociaciones de Hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava presentaron el pasado jueves recurso en el que reclaman que el TSJPV adopte medidas cautelarísimas para eliminar la restricción decretada por el Ejecutivo vasco de cierre de bares y restaurantes en municipios que se encuentran en 'zona roja' por alta incidencia de la pandemia del coronavirus.

Aunque las medidas cautelarísimas solicitadas supondrían que se adoptara una decisión sin escuchar a la otra parte, es decir a la Administración vasca, el TSJPV ha considerado que esta es una cuestión de tal trascendencia que debe analizar los argumentos del Ejecutivo.

Por ello, a través de una providencia, el alto Tribunal vasco acordó oír a la Administración demandada, a la que emplazó a presentar sus alegaciones, como máximo, antes de las 12.00 horas de este lunes. Al día siguiente, martes, el TSJPV deliberará sobre la medida cautelar a partir de las 9.30 horas. La resolución se dictará esa misma jornada y se comunicará a las partes en litigio.

En declaraciones a Europa Press, desde SOS Ostalaritza y Bizkaiko Tabernariak, Ihintza Torres ha dicho que esperan ganar el recurso contra la restricción decretada por el Ejecutivo vasco de cierre de bares y restaurantes en municipios en 'zona roja' porque "nos ponen limitaciones sin ser cierto" que la hostelería presente "más riesgo de contagio", ya que, según ha defendido, "hay menos riesgo que en cualquier otro sitio" porque los hosteleros están "todo el día de policía" para hacer cumplir la normativa, por lo que no entienden que sean siempre "el sector castigado".

Tras afirmar que la situación por la pandemia de la Covid-19 y las restricciones se está haciendo "muy larga", ha advertido de que "están cerrando un montón de negocios con unas deudas impresionantes" y de que "cada vez van a cerrar más y se van a quedar con unas deudas incapaces de pagar".

Torres ha insistido en que los hosteleros "controlan" el cumplimiento de las medidas sanitarias y en que no hay focos en la hostelería. "Yo he conocido a cliente de mi local que ha estado ingresado con covid, él ha estado hablando conmigo, él con su mascarilla y yo con mi mascarilla, y ninguno más nos hemos contagiado", ha afirmado.

Torres se ha preguntado "qué sentido tiene" que los bares estén cerrados, mientras la gente compra en el supermercado "y se toma las cervezas en la calle". "Yo veo los fines de semana que tenemos cerrados los bares y la gente va a una tienda de gominolas o a un chino, se coge las cervezas y se las toma en la calle. No tiene sentido que un bar solo pueda abrir para servir cafés y al lado vendan cervezas y se las toman en la calle", ha insistido.

Según ha afirmado, la gente "está agobiada y necesita relacionarse, con distancia y medidas de seguridad". "Hay gente que es muy responsable y hay gente que no y que lleva la mascarilla cinco meses sin cambiarla, pero no quiere decir que seamos la hostelería siempre los culpables", ha manifestado.

Por ello, espera que la decisión del TSJPV les permita reabrir sus locales, a la vez que ha advertido de que "abrir hasta las ocho y al 50% del aforo es abrir para sobrevivir, porque hay bares a los que no les compensa porque no sacan ni para la luz y el agua".

También ha recordado que "la mayor parte de los trabajadores están en ERTE, cobrando un 70% y no se les puede sacar del ERTE" porque con las actuales restricciones "trabaja el propietario 12 horas o 14 horas ypara no ver ganancia", ya que "como no sabes cuándo te van a cerrar los restaurantes, por ejemplo, se quedan con hasta mil euros en perdidas de productos perecederos, al trabajar con la incógnita de si comprar género o no".

En cuanto a las ayudas del Gobierno Vasco, ha dicho que "están llegado" pero para algunos hosteleros son "insuficientes", ya que "la presión mas fuerte" que tienen en el sector de la hostelería es el alquiler. Por ello, ha demandado ayudas, "como están haciendo en otros países de Europa", para cubrir alquileres y gastos mensuales".

Por su parte, el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha dicho confiar en que la argumentación, los datos y los razonamientos planteados en el recurso presentado por las asociaciones de Hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava "se tengan en cuenta" y "se adopte la decisión de aplicar la medida cautelarísisma solicitada".

"Es nuestra esperanza y o que nos gustaría", ha añadido, para indicar que desde la asociación "siempre" han apoyado "las reivindicaciones que haga el sector en defensa de sus derechos", en referencia a la convocatoria de concentración hecha por SOS Ostalaritza y Bizkaiko Tabernariak.

ARGUMENTOS

En su escrito de impugnación, la hostelería argumenta, con datos, que se ha evidenciado que la hostelería no ha causado el aumento de contagios, y atribuye la propagación de la covid-19 a "la relajación" de las medidas por parte del Gobierno Vasco con motivo de la Navidad.

Para los hosteleros, la eliminación del cierre de bares y restaurantes en municipios en 'zona roja' "es imprescindible" porque cada día que pasa la hostelería sin actividad "se incrementa exponencialmente el riesgo de que los perjuicios sean irreparables y tengan consecuencias devastadoras para el sector".