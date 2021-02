Cvirus.- La Policia de la Generalitat imposa 431 multes en el segon cap de setmana de tancament, el doble que l'anterior

El 80% d'aquestes multes (352) són per incomplir el confinament, mentre que el 20% restant (79) es deuen a no portar la mascareta o saltar-se el toc de queda.

Des del divendres a la vesprada, el cos autonòmic ha identificat 3.361 persones, el doble que el cap de setmana anterior, i 1.950 vehicles. També ha inspeccionat 113 establiments, entre els quals ha sancionat tres. I ha imposat altres 13 multes per tinença de droga i armes.

En total s'han realitzat 677 advertiments per ús inadequat de mascareta, per no respectar la distància de seguretat o per saltar-se el toc de queda, la qual cosa suposa 34 més que durant el primer cap de setmana de tancament perimetral.

MÉS DE 160 REUNIONS DISSOLTES

Paral·lelament, les 16 policies locals han realitzat 435 controls d'accés i han efectuat tres detencions per incompliment de la normativa anti-COVID, a més de 1.647 actes i 208 sancions a establiments. També han denunciat 161 reunions no permeses i han intervingut en 99 en l'àmbit familiar o social.