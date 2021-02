Concejal de Turismo de Salamanca ve "prematuro" pensar que no habrá Semana Santa y confía en que puedan salir los pasos

20M EP

NOTICIA

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, ha considerado que es "prematuro" pensar que no va a haber Semana Santa en 2021 y, aunque ha reconocido que las fechas están cercanas", ha asegurado que "no tiraría la toalla" por lo que no descarta que "puedan salir los pasos".