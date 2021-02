PNV ve "una pequeña contradicción" en que Otegi viaje a Girona y pida al Gobierno Vasco endurecer medidas anticovid

Esteban se ha referido, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, al hecho de que Otegi viajara ayer a Cataluña para intervenir en el acto electoral cenral de Esquerra Republicana.

El representante jeltzale ha recordado que se ha pedido que, en la medida de lo posible, no se salga ni del municipio ni de Euskadi", aunque ha reconocido que, "si le ha parecido apropiado (a Otegi) y se han cumplido las medidas de seguridad, está bien, no hay ningún problema".

"Pero muchas veces les hemos oído criticar y ser muy exigentes, y solicitar al Gobierno Vasco que endurezca las medidas. Fue una sorpresa, pero si se cumplieron las medidas de seguridad, ¿porqué no?. En todo caso, parece una pequeña contradicción", ha insistido.

Asimismo, y ante la posibilidad de que no se puedan constituir todas las mesas electorales en los comicios del próximo domingo en Cataluña, Esteban ha considerado que se configurarán "la mayoría de las mesas, por no decir todas", y que, "si no son todas, será un número que no va a tener influencia en el resultado final".

En este sentido, ha afirmado que la seguridad sanitaria y el derecho a votar y a elegir los representantes públicos son "dos valores que están en un nivel parecido", y que las autoridades catalanas se adaptaran para que la jornada electoral se celebre "como es debido y con las medidas de seguridad".

Además, ha considerado que "habrá que ver en qué se materializa" JxCat, ya que, según ha dicho, "hemos oído algunos eslóganes, pero, a partir de ahí, hay mucha gente diferente dentro e ideológicamente no está muy claro qué es lo que representa y qué es lo que quiere".

PP

Por otro lado, Aitor Esteban se ha referido a la situación en el PP tras las últimas declaraciones de su extesorero Luis Bárcenas, y ha asegurado que "no sé si ahora sucede o no lo que pasaba antes, supongo que no, pero es el mismo partido".

En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso ha manifestado que no cree que el PP "se haya deshecho y haya surgido otro partido del anterior", sino que, "como organización, es el mismo partido".

"Ahora, no creo que se juzgue el comportamiento de los dirigentes actuales, sino el de algunas personas que mandaban entonces. Desconozco hasta qué punto tuvieron responsabilidad los actuales, pero que son el mismo partido está claro, nadie lo puede negar", ha asegurado.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, el dirigente del PNV ha destacado la importancia que los fondos comunitarios tienen "para el desarrollo del futuro", y ha mostrado "el temor" de su partido ante la posibilidad de que el Gobierno central "quiera gestionar como una hidra" dichos fondos. "Cada ministerio por su lado, algunos con unos criterios y otros con otros. Se están creando muchas dudas", ha advertido.

Así, ha subrayado que Euskadi ha presentado "un programa completo", que tiene "sentido en su totalidad", y que al PNV corresponde "estar con los ministerios y pedir a Moncloa que esos fondos que van a llegar tengan un sentido estructurado y que Euskadi reciba lo que merece".

PRISIONES

Asimismo, Aitor Esteban ha afirmado que no cree que la transferencia a Euskadi de la competencia de la gestión de las prisiones se vaya a retrasar, y ha considerado que "ellos también tienen ganas", en referencia al Gobierno central.

"Es una competencia difícil de gestionar, pero está incluida entre nuestras competencias, sirve para incrementar nuestro autogobierno, y, si es válida para la convivencia, mucho mejor", ha destacado.

Por último, ha reconocido que, aunque mantenía "muy buena relación" con la anterior ministra de Política Territorial y Función Pública y actual titular de Sanidad, Carolina Darias, se alegró "mucho" cuando nombraron a Miquel Iceta ministro de Política Territorial y Función Pública, porque "el Ministerio necesitaba un empujón".