La CVMC publica una convocatòria per a cobrir un lloc de cap de redacció en À Punt

Així s'explica en una resolució que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana mitjançant la qual la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha convocat una borsa d'ocupació temporal per a cobrir un lloc de cap de redacció en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), que gestiona la cadena pública valenciana À Punt.

Els candidats hauran de complir els requisits, acreditar els seus mèrits, presentar una memòria i superar una entrevista. Quant als mèrits, que atorgaran fins a 50 punts; es valorarà amb 0,07 punts cada mes complet de servici en actiu en l'antiga RTVV, fins a un màxim de 19 punts; 0,05 punts per cada mes en altres ens públics de radiodifusió i 0,04 per casa mes en entitats privades del sector audiovisual.

Hi ha altres 10 punts relacionats amb l'antiga radiotelevisió: aquells que acrediten haver exercit com a personal laboral fix després de superar un procés selectiu en RTVV podran obtindre 7,5 punts i els qui hagen prestat servicis en el grup de l'antiga RTVV podran sumar 0,01 punts per cada mes fins a un màxim de 2,5.

Quant al coneixement de valencià, es valorarà amb fins a cinc punts: 2 per als qui acrediten el C1; 4 per als qui acrediten el C2 i 0,5 per capacitació tècnica de llenguatge administratiu, correcció de textos o llenguatge en mitjans de comunicació.

El coneixement d'altres llengües de l'estat diferents del castellà i estrangeres podrà sumar fins a 4 punts més: 0,5 per un A2, 1 per un B1, 2 per un B2, 3 per un C1 i 4 per un C2. Solament es valoraran els certificats adaptats al Marc Comú Europeu de Referència.

Altres titulacions de categories professionals similars podran atorgar fins a 4,5 punts (1,5 per cada), mentre que els cursos de perfeccionament i formació podran sumar fins a cinc punts segons la durada.

Les persones amb diversitat funcional, per la seua banda, podran sumar 1,5 punts si el seu grau és igual o superior al 33% i 2,5 si és igual o superior al 65%.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar a partir de la publicació en el DOGV.

MEMÒRIA I ENTREVISTA

Una vegada es reben les candidatures, es publiquen les llistes i passe el període d'al·legacions, es procedirà a la valoració de la memòria. Les bases estableixen que haurà de constar d'un màxim de cinc folis en els quals es realitzarà un estudi relacionat amb el contingut funcional del càrrec, les seues característiques, condicions, mitjans necessaris, pla d'organització i treball, projecte de millora organitzativa o funcional i totes aquelles altres qüestions que considere d'interés o importància.

El màxim de punts que es podrà obtindre per la memòria és de 35 punts i solament aquelles persones que hagen obtingut més de 20 procediran a l'entrevista. La puntuació màxima també serà de 35 punts en aquesta fase.