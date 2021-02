Un 67% dels valencians utilitza mascaretes FFP2

Aquest són algunes de les conclusions de l'enquesta 'L'ús de la mascareta' que ha realitzat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana a 668 persones consumidores amb l'objectiu de conéixer l'ús que realitzen de les mascaretes, on les adquireixen i el pressupost que destinen mensualment a la compra de les mateixes.

Quant al lloc on compren habitualment les mascaretes, un 54,8% d'entrevistats afirma que les adquireix en farmàcies, un 31,2% de forma online, un 29,1% en supermercats i un 19,5% en un altre tipus d'establiments comercials. En aquest cas, les persones consumidores no es decanten per un tipus d'establiment sinó que les adquireixen en diferents comerços, i aposten per la compra online de les mascaretes.

Majoritàriament la ciutadania coneix l'ús, temps de durada dels tipus de mascaretes, llavats en el cas de les de tela, i com llevar-se-la i guardar-la. Un 78,8% coneix i segueix les indicacions de les mascaretes, un 17,9% afirma que les coneix però no les segueix i un 3,3% no les coneix i per tant no les segueix. A més, dels qui declaren seguir les indicacions, un 51,2% sempre ho fa, un 41,7% freqüentment i un 7,1% només esporàdicament.

DESPESA EN MASCARETES

L'obligatorietat de l'ús de les mascaretes ha provocat un increment de la cistella de la compra, un 78% dels entrevistats declaren destinar el mes entre 25 i 50 euros a l'adquisició de les mascaretes, un 18,3% entre 50 i 75 euros i un 3,7% gasta més d'aquesta quantitat. En aquest sentit, un 98,6% considera necessari que les mascaretes FFP2 haurien de baixar de preu.

El secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, valora de manera positiva la implicació de la ciutadania en l'ús i utilització de les mascaretes de forma responsable. No obstant açò, considera "necessari una reducció del preu de les mascaretes FFP2, i d'aquesta manera ajudar a les persones consumidores a fer front a aquesta nova despesa obligatori en la cistella de la compra de les famílies".