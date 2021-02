Assistit un home després de col·lisionar dos camions en l'A-3 a Riba-roja de Túria

Sobre les 8.00 hores el CICU ha rebut l'avís de la col·lisió dels dos vehicles i fins al lloc ha mobilitzat una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB).

L'equip sanitari ha assistit un home de 45 anys per traumatisme cranioencefàlic. Després de l'assistència, l'home ha sigut traslladat a l'hospital Intermutual de Levante de Sant Antoni de Benaixeve en la unitat de SVB.

Com a conseqüència del sinistre s'han registrat retencions enla via de servici de l'A-3 a l'altura de la localitat, entre les 8.00 i les 8.45 hores, al llarg d'un quilòmetre, encara que no han arribat a afectar la via principal, segons han confirmat fonts del Centre de Gestió de Trànsit de València.

Així, les retencions han afectat la circulació d'aquells vehicles que accedien des de l'A-7 en sentit a Barcelona, i des de l'A-3 en sentit a València.