El preu del pis en lloguer a la Comunitat Valenciana cau un 7,11% davant de l'any passat, segons pisos.com

La Comunitat Valenciana va ser la setena autonomia amb la mensualitat més cara per als llogaters, per darrere de Madrid (1.606 €/mes), entre unes altres. Per la seua banda, el pis tipus de lloguer a Espanya va tindre al gener una superfície mitjana de 107 metres quadrats i una mensualitat mitjana de 975 euros, baixant un -0,51% mensual. Respecte al gener del 2020, la caiguda va ser del -1,81%.

ALACANT, LA DESENA CAPITAL ESPANYOLA MÉS CARA

Alacant i Castelló van ser les províncies espanyoles que menys van pujar mensualment, creixent un 0,02%. València (-2,48%) va ser l'onzena que més va caure d'Espanya. Interanualment, es van ajustar totes. València (-10,79%) va registrar la quarta retallada més intens del país. Amb 861 euros de renda mitjana mensual al gener del 2021, València va ser la desena província més cara d'Espanya. Alacant, amb 841 euros de mensualitat mitjana, va ser la desé tercera en aquest mateix llistat. D'altra banda, Castelló, amb 565 euros de mensualitat mitjana, va ser la més assequible de l'autonomia.

Pel que fa a les capitals valencianes, Alacant (-1,34%) va ocupar l'octau lloc en el rànquing nacional de pujades, mentre que Castelló de la Plana (0,02%) va ser la que menys va créixer del país. València (-1,17%) va llançar una retallada intermèdia.

D'un any a un altre, es van devaluar totes. València (-13,02%) va ser la quarta que més es va devaluar del país. En l'apartat de rendes mitjanes mensuals, a nivell nacional, Alacant (907 €/mes) va ser la desena capital més cara en lloguer, mentre que València (864 €/mes) va ser l'onzena. Per la seua banda, Castelló de la Plana (634 €/mes) va ser la més assequible de la regió.