Alba Paul, mujer de Dulceida, operada de un quiste en el ovario

Después de que saltara a la luz el ingreso hospitalario de Alba Paul, su mujer, Dulceida, ha querido tranquilizar a todos sus fans, desvelado a través de su cuenta de Instagram, que su chica se ha sometido a una operación.

La influencer y empresaria ha sido intervenida de un quiste en el ovario, una operación que, según cuenta, estaba programada. "Admiro muchísimo a mi mujer, es lo más, es tan positiva. Es una operación sencilla, le quitan un quiste en el ovario, pero al final es una operación", aseguró Dulceida en sus stories de Instagram.

Además, la influencer destacó lo orgullosa que se siente de su pareja. "Se ha ido en la camilla y haciendo bromas con los médicos. Es la mejor. Ahora me toca esperar y ya os contaremos. Gracias por quererla tanto", escribió durante la operación de su mujer.

Una vez terminada, Dulceida aclaró que la operación había sido un éxito. "Ya está conmigo, ha salido todo genial. Mil gracias por todos vuestros mensajes. Ha estado toda la tarde así, descansando. Y ahora recuperándose, dando paseítos y pidiendo comida y Kinder Bueno. Mañana ya nos vamos a casa, gracias por todos los mensajes, de su parte".

La propia Alba Paul también publicó en Instagram que todo había salido bien y que se iba a casa. "Ayer me tiré todo el día durmiendo para no pensar en comida 🤣🤣🤣 ni en momentos así pierdo el apetito 😂😭. Muchas gracias por vuestros mensajes de cariño 🤍❤️🤍 Me voy a mi casa sin los Aliens que tenía dentro, y contenta ☺️. Gracias otra vez y a todos los sanitarios que me han cuidado como a una princesa".