La historia del edificio 'supercontagiador' de Bilbao: seis muertos por coronavirus y al menos 33 vecinos contagiados

Elcoronavirusha golpeado con fuerza un edificio de viviendas en Bilbao, donde un brote de Covid-19 en un portal del barrio de Santutxu ha provocado que en apenas tres semanas hayan muerto seis personas y que al menos 33 se encuentren contagiadas.

El pasado 21 de enero se produjo el primer fallecimiento por el brote, que afectó a una vecina de 85 años. Tres días después falleció su hijo de 50 años. Ahora, se están investigando las causas del brote. Y se maneja dos hipótesis. La principal es que haya una persona supercontagiadora con una carga viral muy alta que use con frecuencia el ascensor. La otra posibilidad que manejan como explicación a esta rápida expansión es que el edificio tenga una mala ventilación.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha defendido este lunes "la rapidez" con la que ha actuado Osakidetza (Servicio Vasco de Salud). No obstante, ha apuntado que "no siempre se puede llegar a tiempo" y cree la cepa británica no ha sido la causante de la propagación del virus en esta comunidad de vecinos.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, Sagardui ha indicado que, en estos momentos, se estudia la situación de todos los positivos detectados en ese portal de la Plaza Haro de Santutxu, que tuvo que ser desinfectado.

Además, ha recordado que el brote fue detectado por la red de rastreo de Osakidetza, que observó que los positivos localizados se concentraban en ese edificio y decidió hacer un cribado al considerar que "algo estaba pasando ahí".

"El rastreo funciona"

A su juicio, este caso es "una muestra más de la red de rastreo funciona", aunque ha apuntado que, "lamentablemente, a pesar de ello, hay personas que han perdido la vida fruto de la covid-19 en esa comunidad". "También es cierto que no siempre se puede llegar a tiempo", ha apuntado.

La consejera cree que el Servicio Vasco de Salud ha actuado "desde el primer momento" porque se hizo el cribado y se ha mantenido la vigilancia. En todo caso, cree que hay que analizar las características de las personas contagiadas y en qué condiciones de salud previas podrían estar las personas de esa comunidad que, en estos momentos, permanecen ingresadas, o que han podido fallecer.